Dit is de goedkoopste Porsche 911 (992) GT3 Touring van Marktplaats

Gisteren lekten de foto’s uit van de nieuwe Porsche 911 GT3 RS. Maar wat kost de goedkoopste GT3 die je wel wil hebben eigenlijk, op Marktplaats?

De Porsche 911 GT3 RS is natuurlijk een gave auto. Voor de nieuwe generatie heeft Porsche er duidelijk weer een tandje bijgezet en het niveau spoilers, splitters en inkepingen opgedraaid naar stand elf. Het is allemaal heel gaaf en soort van mooi van lelijkheid. Maar als je innerlijke 16-jarige inmiddels een jaar of 25 is geworden, dan is de GT3 Touring natuurlijk het model waar je voor gaat.

Want laten we eerlijk zijn, die mega snelle rondjes op de ‘Ring, die ga je toch niet doen. Nee, het gaat jou vooral om het genieten van de atmosferische motor, af en toe je tegoed doen aan het scherpere bochtenwerk en het kijken naar de klassieke lijnen van de 911 in zijn puurste vorm: een coupé zonder spoilert. Het is daarbij veel belangrijker dat de auto een liftsysteem heeft om de neus te vrijwaren van gemene drempels, dan dat de auto keramische remmen heeft die alleen maar nodeloos piepen en een godsvermogen kosten om te vervangen. Je bent immers niet rijk geworden door bakken met geld uit te geven aan frivoliteiten die je nooit gebruikt.

Wat je dus wil, is de Porsche 911 GT3 met Touring Package. Helaas voor jou, is dat inmiddels wat iedereen wil. De taartscheploze GT3 is officieel populairder dan de GT3 met taartschep. En dat wreekt zich in de prijzen. Op Porsche.nl is de GT3 met Touring Package namelijk te configureren vanaf een schappelijke 252.600 Euro (inclusief 67.037 Euro BPM). Het goedkoopste exemplaar op Marktplaats heeft echter een vraagprijs van 332.800 Euro. En ja, een deel daarvan is opties. Maar het komt ook gewoon door de aloude wetten van vraag en aanbod. Iedereen wil ‘m en niet iedereen kan ‘m krijgen, zelfs niet als je de vraagprijs bij Porsche op tafel kan leggen.

Het plezier van het zelf je auto samenstellen en dagenlang delibereren met je matties op Rennlist moet je dus laten schieten. Maar hoe heeft de Gooische handelaar ‘m dan samengesteld? Wel, de unit is uitgevoerd in ‘Krijt’. We schrijven de populariteit van deze kleur toe aan Audi’s uitgevoerd in Nardogrijs. Op deze site noemen we het ook wel KOMO-grijs, naar de vuilniszakken. Krijt is echter wat lichter en de 911 is zeker niet de slechtste auto om in deze kleur uit te voeren. Zeker niet in combinatie met de hoogglans zwarte sierlijsten.

Helaas zijn ook de velgen in zwart uitgevoerd. Op zich een goed contrast met de carrosseriekleur, maar het blijven zwarte velgen. Dat mag natuurlijk eigenlijk niet. In het interieur zijn de carbon kuipstoelen aangevinkt. We weten het, stiekem schreeuwt jouw rug om de gewone sportzetels. Maar het is niet anders. Het ziet er wel gaaf uit, dus dan maar je beperken tot ritjes van 100 kilometer of minder.

Tenslotte is die andere belangrijke keuze bij de ‘GT3 Touring’ uitgevallen in het voordeel van de PDK. Op zich wel comfortabel, hoewel de handbak nu net zo’n concessie is naar zelf hard werken die je misschien wel had willen doen. Gelukkig zijn de eerder genoemde keramische remmen in ieder geval niet van de partij en dat liftsysteem wel.

Kortom, het had beter gekund qua spec, maar ook slechter. Hoe dan ook heb je niks te kiezen. Dit is namelijk niet alleen de goedkoopste 992 GT3 Touring op Marktplaats, maar ook de duurste. De simpele verklaring daarvoor is dat het de enige 992 GT3 Touring op Marktplaats is. Dus kopen dan maar…