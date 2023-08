McLaren 750S Spectrum Theme is een hele frisse verschijning

Rolls-Royce heeft two-tone lak, maar McLaren heeft seven-tone lak!

Als je het laatste nieuws van McLaren even gemist hebt denk je waarschijnlijk een 720S te zien op de foto’s, maar niets is minder waar. Je kijkt hier naar de gloednieuwe 750S. McLaren heeft de 720S nog iets sneller en lichter gemaakt, maar ze hebben verder niet al te veel moeite gedaan om wat te veranderen aan het design.

Op een McLaren 720S-meeting (als die bestaan) ga je dus niet opvallen met een 750S, maar er is wel een andere manier om de blits te maken. Dankzij de MSO-afdeling kun je namelijk kiezen voor ‘Spectrum Theme’, een hele bijzondere kleurstelling voor je 750S.

Spectrum Theme houdt in dat er een kleurovergang in de lak zit, zoals we al vaker hebben gezien bij MSO. In dit geval is de overgang echter niet geleidelijk, maar stapsgewijs. Daarbij worden zeven tinten gebruikt. De oplettende lezer denkt misschien: ‘ik tel er maar zes’, maar dat is een instinkertje: de donkerste tinten lopen wel geleidelijk in elkaar over.

De afgebeelde variant is uitgevoerd in Spectrum Blue, waar je spontaan een frisse adem van krijgt. Daarnaast kun je ook nog kiezen voor Spectrum Grey en Spectrum Orange. Er zijn in principe dus drie varianten, maar als je genoeg geld meebrengt zijn andere kleuren uiteraard ook mogelijk.

Zo’n speciale Spectrum Theme-kleurstelling is alleen te krijgen op de 750S. Wat voor meerprijs je betaalt vermeldt McLaren helaas niet, maar dat is voor de klanten ook niet heel relevant waarschijnlijk.