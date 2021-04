Video: Porsche 992 Sport Classic mét ducktail - Autoblog.nl

Porsche brengt de Sport Classic weer terug met de 992, inclusief een ducktail.

De 997 kwam met de facelift ook als zeldzame Sport Classic. Slechts 250 exemplaren zagen het licht en waren een knipoog naar het verleden. Met de 991 heeft Porsche er niet voor gekozen een Sport Classic uit te brengen, maar dit lijkt met de 992 wel weer te gaan gebeuren.

Op de openbare weg is al meerdere keren een prototype van het model gespot. Nu is YouTuber CarSpyMedia de Porsche 992 Sport Classic tegengekomen tijdens een rondje op de Nürburgring. Het gaat hier wederom om een prototype die, voorzien van camouflage, een testronde ondergaat. Ondanks de camouflage is duidelijk te zien dat de 911 is uitgerust met een ducktail.

Het geluid van de boxermotor klinkt niet heel anders dan de huidige Carrera-modellen. In dit geval is dit de geblazen 3.0-liter zescilinder motor. Net als destijds met de 997, lijkt de nieuwe Sport Classic gebaseerd te worden op de Carrera S.

Wie hoopte op het atmosferische blok uit de GT3 zal nog even geduld moeten hebben. De verwachting is dat Porsche ook van de 992 weer een Touring gaat uitbrengen. Dat betekent feitelijk een GT3 zonder de uitbundige looks die bij een GT-product horen. En daarmee is de kans groot dat de 992 in een record aantal uitvoeringen uitgebracht gaat worden. We gaan het zien.