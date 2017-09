Porsche 911 Turbo Targa laat je de regenboog proeven

Gaaf spul uit de jaren '80.

We gaan nog even door met het ‘vroegah was alles betâh’ thema. Vanochtend schotelde collega @mauritsh je al deze überdikke Mercedes 600 Pullman voor, maar er staat nog veel meer oud spul op de IAA waar we warm van worden. Wat te denken van deze Porsche 911 Turbo Targa Rainbow. Je zag ‘m al even voorbij komen in deel VI van ons beursverslag, waarin @wouter stond te kwijlen bij de hippe atenne achterop de overrolbeugel.

De klassieke 911 met een voor deze tijd ontzettend policor look is een creatie van Josef Buchman en zijn toko, of moest het nou toch Rainer Buchman zijn? Hoe dan ook, er is maar een nadeel van dit ding en dat is dat iedereen oude auto’s momenteel toffer vindt dan al die nieuwe elektromeuk. Dat drijft de prijs op naar in dit geval 800.000 Euro. Voor dat geld hoop ik wel dat je de vintage reclame-foto er gratis bijkrijgt.