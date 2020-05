Porsche 944 S2 te koop, in nieuwstaat

En ‘In nieuwstaat’ mag bij deze advertentie ook echt gebruikt worden.

Vaak wordt een gebruikte auto aangeboden als in nieuwstaat. Bij een bezichtiging kun je je dan wezenloos schrikken. Dat zal bij deze Porsche 944 S2 die in New York te koop staat echter anders zijn. De eerste eigenaar heeft hem namelijk 27 jaar in een garage met temperatuurregeling bewaard. Nu zul je denken, dat is een econoom. Nee, de eerste eigenaar kocht hem toen hij recent was afgestudeerd aan de Medische school. Of de arts de auto kocht als investering is onbekend. Wel heeft hij absurd weinig kilometers met de 944 S2 gereden. Het tellerklokje staat namelijk op 1974 miles, net geen 3.200 kilometer.

In 1990 kocht de jongeman in Connecticut bij de Porsche-dealer de 944 S2, die toen net een jaar op de markt was. In 1993 maakte hij alweer zijn laatste ritje naar de garage waar hij bijna 30 jaar bleef staan. Om nu de Porsche 944 S2 te koop aan te bieden. Beide registraties zijn nog bij de auto aanwezig, net als twee sleutels met de originele sleutelhanger, brochures, een handleiding en gereedschap. Dat laatste zul je wellicht nodig hebben als deze 3-liter motor zo lang heeft stilgestaan.

De Porsche 944 S2 was -hoe kan het ook anders- de opvolger van de 944 S (1987-1988). De S2 mocht het modelgamma van Porsche van 1989 tot 1991 vullen. De viercilinder was de rechter cilinderbalk uit de Porsche 924 en was met 3.0-liter de grootste viercilinder destijds. Het blok was goed voor 211 pk en 290 Nm koppel. De 944 S2 heeft een handgeschakelde 5-bak en uiteraard achterwielaandrijving. De 100 km/u zou het oude beestje moeten aantikken in 6,8 seconde. Geef je nog even gas dan zou de wijzer 150 mph moeten kunnen halen, 240 km/u.

De 944 S2 kreeg dezelfde afgeronde neus en achterspoiler als de 944 turbo. Optioneel waren ABS en dubbele airbags. Deze twee opties zijn op de Porsche 944 S2 die te koop staat in New York aangevinkt. De 944 S2 was verkrijgbaar als coupé en als cabrio. De Porsche 944 S2 die te koop wordt aangeboden is een coupé, die standaard een uitneembaar dak heeft. In Nederland staat er ook een te koop, jonger maar met veel meer ervaring. De 944 S2 in Nederland uit 1991 heeft 147.530 kilometer op de klok staan en is te koop voor 22.500 euro.

Het exemplaar wat te koop staat op eBay heeft nog geen 3.200 kilometer gelopen en is geconditioneerd opgeslagen. Het prijskaartje van de Porsche die in New York te koop staat is even schrikken met 58.000 dollar. Dik 53.000 euro zal je moeten neerleggen voor deze Baltic Blue in nieuwstaat.