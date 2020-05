' Tuning Tesla geen probleem'

Musk keurt een dikke bodykit helemaal goed

Even terug naar 2018, het jaar waarin tuningsbedrijf Unplugged Performance de Tesla Model S aanpakte. De S-Apex van het bedrijf is een van de opvallendste ‘tuning’ die beschikbaar zijn voor Tesla. In een gesprek met comedian Joe Rogan gaf Elon Musk zijn mening over het aanpassen en tunen van een Tesla.

Joe Rogan sprak met Musk over Tesla, Covid-19, zijn bizarre droom om op Mars te wonen en de nogal uitgesproken naam van zijn nageslacht, X Æ A-12. Tuning van een Tesla kwam tijdens dit twee uur durende gesprek ook aan bod. Musk was positief, “klinkt goed”. Hij gaf aan vooral fan te zijn van het verlichten van de auto en het verbeteren van de wegligging.

De motor van een elektrische auto valt natuurlijk niet echt te tunen. Tesla-tuningsbedrijven pakken vaak het uiterlijk van de auto aan. Tuners richten zich daarnaast ook op de remmen, de vering, het gewicht en de aerodynamica. Dit tot grote vreugde van meneer Musk.

Bij Unplugged Performance zijn veel bodykits en upgrades voor Tesla’s te krijgen. Van het tunen met 21 inch lichtmetaal, zijskirts, alcantara hemelbekleding tot aan kunstleder in je Tesla Model S, het kan allemaal. Het bedrijf wil Tesla’s populair maken onder autoliefhebbers die de auto willen aanpassen naar hun eigen smaak. Opvallend detail: het tuningsbedrijf is gevestigd in hetzelfde pand als de ontwerpafdeling van Tesla.

Van een aerodynamische bodykit is Elon Musk niet vies dus. Kom maar op met die tuning.

Bron: Carscoops