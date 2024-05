Is de Audi RS6 van Rick wel echt gejat?

Marketingstunt of keiharde diefstal, hoe zit het met de Audi RS6 van Rick?

Geen dag is hetzelfde voor een autopoetser. In elk geval als je naam Rick van Stippent is. De poetsgoeroe heeft onlangs weer een winactie in het leven geroepen. Dit keer kunnen klanten van zijn bedrijf kans maken op een Audi RS6. Alleen is de RS6 pleite, deze zou in de nacht van zondag op maandag gestolen zijn. Vervelend natuurlijk.

In een video op sociale media maakt Rikkert een uitstekende reconstructie van wat er zich heeft afgespeeld. Een mooie stukje reality tv waar ze bij SBS6 nog een puntje aan kunnen zuigen. De Audi RS6 die zou worden weggeven stond geparkeerd in een recente aanbouw van het enorme pand in Best. Toevallig is dit gedeelte van het pand niet voorzien van een alarm. Toevallig wisten de autodieven exact dat de RS6 hier geparkeerd stond en ook nog in welke loods. Het toeval werd compleet toen de autosleutel op de voorruit lag. Nou breekt mijn klomp!

Alles is te zien op de bewakingscamera’s. Een Volkswagen Caddy met een niet-Nederlands kenteken ramt de loods binnen. De dieven treffen de Audi aan, trekken het doek van de auto en gaan ervandoor zonder schade te maken aan de station met 560 pk.

Geen Nederlands kenteken

Het Nederlandse kenteken van de Audi RS6 Avant in kwestie is niet op beeld te zien. Bij het kopen van de station in een eerdere video werd gebruik gemaakt van handelaarsplaten. Daardoor is niet te controleren of het bijbehorende kenteken inderdaad opgegeven staat als gestolen bij de RDW.

Gehuurde politieauto?

In de door Stipt gedeelde video praat Rick met een politieagent over het voorval. We zien inderdaad een man in politieuniform, alleen is weer niet te zien of dit de complete outfit inclusief wapen is. Maar goed. Wat dan ook weer opvalt is de Mercedes B-klasse politiewagen. Op sociale media viel het kijkers al op dat dit een inzetbare auto is van de politie zelf. Het voertuig is te gebruiken voor mediaproducties. De B-klasse met exact dit kenteken (G-187-GX) was al eerder te zien in onder andere Flikken Maastricht en de AVROTROS thrillerserie Het Gouden Uur.

Rick lijkt aan veel gedacht te hebben bij het maken van deze video -mocht het inderdaad om een marketingstunt gaan-, maar dit detail over het hoofd te hebben gezien. Volgende keer beter.

We kijken nu al uit naar de volgende aflevering. Gaat de Audi RS6 toevallig gevonden worden? Is deze toevallig uitgefikt bij het organiseren van een ramkraak? Ik kan niet wachten! In de tussentijd misschien maar een andere Audi RS6 kopen.