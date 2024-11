Porsche crasht dusdanig hard op A9 dat wiel afbreekt

Het ging vannacht flink mis met een Porsche.

We zijn in het jaargetijde beland dat je net wat sneller grip verliest. Eerder deze week schreven we nog over een 350Z die de macht over het stuur verloor en vannacht was het raak met een Porsche 992. Wederom een eenzijdig ongeluk.

Het ongeval vond vannacht om 00.20 plaats op de A9 bij Lijnden. We willen niet al te veel speculeren over de oorzaak van de crash, maar op dit tijdstip is het natuurlijk verleidelijk om wat harder te rijden. De bestuurder verloor in ieder geval de macht over het stuur en klapte vervolgens met hoge snelheid tegen de vangrail.

Dit gebeurde dusdanig hard dat het voorwiel finaal afbrak. De bestuurder en zijn passagier kwamen er helaas ook niet zonder kleerscheuren vanaf: beiden zijn afgevoerd met de ambulance. Tot overmaat van ramp is de bestuurder aangehouden door de politie.

De auto in kwestie is een Porsche 992 Carrera 4 GTS, met 480 pk. De vierwielaandrijving heeft de auto helaas niet kunnen redden. Op de foto’s is wel te zien dat er nog zomerbanden onder zaten.

De Carrera 4 GTS is de duurste Carrera die je kunt kopen (op de cabrio na), met een prijskaartje van €220.000. We zouden bijna zeggen: peperduur. Daarom hebben we het vermoeden dat deze auto toch weer opgelapt gaat worden, ondanks de stevige schade.

Foto’s: Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot