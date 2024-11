Wat?! Amsterdam en Utrecht willen ook benzineauto’s weren uit de stad

Meerdere steden hebben plannen voor zero-emissiezones waar je met een gewone benzineauto niet meer welkom bent.

Zolang je niet in een oude diesel of een busje rijdt heb je tot nu toe weinig last van milieuzones. Daar gaat echter verandering in komen, als het aan meerdere Nederlandse gemeentes ligt. Zij hebben plannen om de zero-emissiezones nog veel rigoureuzer te maken.

Zo wil Amsterdam (niet geheel verrassend) vanaf 2030 niet alleen oude diesels, maar álles met een verbrandingsmotor weren. Dus ook een Toyota Aygo. En niet alleen Amsterdam, ook Utrecht, Eindhoven en Gouda hebben al concrete plannen in deze richting. En dan zijn er nog diverse steden die erover nadenken, zo meldt de Telegraaf.

“De effectiefste maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren, is het invoeren van een nul-emissiezone voor personenauto’s,” aldus de gemeente Amsterdam. Dat geloven we best, maar daarmee wordt iedereen dus wel verplicht een (dure) elektrische auto te kopen. Nu moet je doorgaans goed bemiddeld zijn om een huis in 020 te kunnen kopen, maar toch… er zijn ook Amsterdammers die het minder breed hebben.

Gelukkig is dit alles wettelijk nog niet mogelijk op het moment. Er zou dus eerst een wetswijziging moeten komen. Er is echter geen haar op het hoofd van PVV-staatssecretaris Chris Jansen die daaraan denkt, zo laat hij desgevraagd weten.

Als het aan Amsterdam ligt gaat heel de stad elektrisch rijden, maar dan moeten ze dus wel medewerking krijgen vanuit Den Haag. Die lijkt er met het huidige politieke klimaat niet te komen, maar je weet nooit wat voor politieke wind er in 2030 waait.

Via: Telegraaf

Foto: Een typische straat in Amsterdam Oud-Zuid, gespot door @marcel050