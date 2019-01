Porsche en Mercedes zijn lief voor elkaar

Make peace, not war.

We zagen het geregeld voorbijkomen: online fifties tussen Audi, BMW en Mercedes. Wie heeft de grootste, snelste en beste. Natuurlijk was dat zeer vermakelijk, maar ook een beetje kinderachtig. Daarbij geeft het ook geen goed beeld van hoe die merken met elkaar samenwerken. Ondanks dat het concurrenten van elkaar zijn, moeten ze gezamenlijk dezelfde problemen aanpakken. Denk aan de autolobby in Duitsland (daarbuiten ook overigens), daar zijn het juist de deze merken die uitstekend vertegenwoordigd zijn.

Maar ook op compleet andere schaal hebben de Duitse autobouwers met elkaar te maken. Wat te denken van de twee grootste musea in Stuttgart? Eentje is van Mercedes-Benz, de andere van Porsche. Het museum van Porsche bestaat inmiddels 10 jaar en het is het Mercedes-museum dat dat viert. Wat sympathiek! Met name de manier hoe ze dat gedaan hebben.

Wie nu het Mercedes museum een bezoekje brengt, zal daar naast een heleboel Mercedessen ook een heuse Porsche aantreffen. In de koebocht met alle Zilveren Pijlen staat namelijk een Porsche 550A Spyder. Maar wacht, Mike, er is meer! Op vertoon van hun bedrijfs-ID krijgen alle Porsche medewerkers gratis entree voor het Mercedes-Benz Museum tussen 31 januari en 10 februari.

Daar houdt de samenwerking niet op. Zo werken beide musea slim samen. Wie een kaartje koopt voor het Mercedes-Benz museum, krijgt automatisch 25% korting op een kaartje voor het Porsche-museum en vice versa. Mercedes en Porsche hebben een lange historie samen. Zo werd de E500 / 500E gebouwd bij Porsche. Ook werkte Porsche oprichter Ferdinand Porsche aanvankelijk bij Daimler, voordat hij zijn eigen bedrijf begon.