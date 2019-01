“Ik ben zo ontiegelijk goed, dat het niet meer opvalt”

Komt deze gewaagde uitspraak uit de mond van... A) José Mourinho B) Sebastian Vettel C) Jesse Klaver D) Sergio 'Checo' Perez

De wereld van de sport en entertainment is mooi, maar soms ook bikkelhard. Als jong broekie (m/v) word je vaak al snel gebombardeerd tot ‘the next big thing’, maar voor velen geldt dat de top bereiken en aan de top blijven twee hele andere grootheden zijn. Na dat eerste album, eerste boek of initiële succes(je) in ’s werelds sportarena’s, is ‘het nieuwe’ er doorgaans snel af. Dan blijkt ook vaak dat sommige gevestigde namen toch eigenlijk ook wel goed zijn en blijven in verhouding.

Slechts een enkeling, zoals Max Verstappen, leeft op naar de hype. Anderen weten zich weliswaar te handhaven, maar lossen de ‘grote belofte’ nooit echt in. De meesten zakken echter door het ijs en verdwijnen door de achterdeur uit ons collectieve geheugen, om decennia later misschien nog eens opgeduikeld te worden in de rubriek ‘hoe is het tegenwoordig met…’ van je favoriete maandblad.

Nou verwacht je wellicht dat dit artikel gaat over Frenkie de Jong en de zin of onzin van zijn droomtransfer naar het PSV van Spanje, maar niets is minder waar. We hebben het namelijk over Sergio Perez, een man die tot op heden duidelijk in de ‘tweede categorie’ zoals hierboven beschreven valt. Checo’s faam steeg in 2010 tot grote hoogte doordat hij onze landgenoot Giedo van der Garde de oren waste bij Team Barwa Addax in de GP2. De Mexicaan was gruwelijk inconsistent, maar bij momenten op pure snelheid niet te kloppen. Vooral dat laatste viel natuurlijk in het oog van de mensen aan de pitmuur.

Uiteindelijk scoorde ‘Checo’ vijf zeges, waaronder die in de feauture race van Monaco. Plek twee in het eindklassement was zijn deel. Belangrijker: Perez werd lid van de Ferrari Driver Academy en mocht in 2011 in de F1 debuteren voor het team van Sauber. Dat laatste werd mede bevorderd door het feit dat Sergio financieel gesteund werd (en wordt) door Carlos Slim, destijds volgens sommigen de rijkste man op aarde.

De jonge Mexicaan leek zodoende op weg te zijn naar een grootse toekomst. Bij Sauber moest hij wel nog even afrekenen met een ander veelbelovend talent in de vorm van Kamui Kobayashi. Dat viel niet mee, maar on balance wist Perez deze harde noot toch te kraken. Vooral in 2012 liet de man uit Guadalajara zich van zijn beste kant zien door in de stromende regen bijna de zege te pakken in de Grand Prix van Maleisië. Helaas leidde zijn Ferrari-minnende team hem in de slotfase af door over de radio te roepen dat de punten voor de tweede plaats ook lekker waren. Checo maakte een klein voutje en liet Alonso zodoende voorbij steken. Maar goed, later dat jaar pakte Perez nog twee podia met de Sauber in Canada en Italië. Teammaat Koba lukte hetzelfde huzarenstukje alleen voor eigen publiek in Japan.

Het was duidelijk: Perez was klaar voor de volgende stap. Wat volgde was echter de eerste kink in de kabel. De ‘logische’ stap naar Ferrari kwam niet van de grond, omdat team rood vast bleef houden aan Felipe Massa. Ongetwijfeld had dat ook wel wat te maken met het feit dat Alonso de Brazo graag naast zich hield als trouwe secondant. Gezien het feit dat Leclerc dit jaar uit zal komen voor Ferrari hebben de Italianen wellicht eindelijk geleerd van deze fout, maar voor Perez komt dit te laat. De Mexicaan opteerde namelijk voor een avontuur bij McLaren. Dat leek geen verkeerde zet te zijn; in 2012 zat het team uit Woking nog redelijk in de buurt van de top.

Het liep echter uit op een deceptie. 2013 bleek uitgerekend het eerste jaar te zijn van het verval van McLaren. Met de kennis van nu had je dat kunnen zien aankomen: nu Mercedes haar eigen fabrieksteam had, was het een kwestie van tijd voordat McLaren zou degenereren tot een ordinair klantenteam. Hoofdsponsor Vodafone zei adieu en de miljoenen van Slim werden gebruikt om het gat te dichten.

Voor Perez was het dubbel balen, want hij kwam in een stoel naast de uiterst ervaren Jenson Button terecht. Als er een ding is waar ‘Jense’ goed in was, dan was het wel het maximum halen uit een niet helemaal optimale auto. De Brit verloor weliswaar nipt het kwalificatieduel van Sergio, maar wist wel ongeveer de helft meer punten te scoren. Dit seizoen markeert daarmee eigenlijk het enige seizoen waarin Sergio ‘duidelijk’ verslagen werd door een teamgenoot. Tot overmaat van ramp werd de kleine coureur de kop van Jut bij McLaren. Er moest iets veranderen bij het team en dus moest Sergio het veld ruimen voor Kevin Magnussen, die overigens in 2014 vervolgens nog veel harder verslagen werd door Button.

Dankzij het geld van ome Carlos vond Perez gelukkig voor hem (en ook wel een beetje de F1) onderdak bij Force India, waar hij een aantal jaren een dynamisch duo vormde met zijn Duitse evenknie in de sport: Nico Hulkenberg. De twee waren erg aan elkaar gewaagd, maar over hun gezamenlijke periode was Perez gemiddeld toch nét wat beter. Dit kwam ook tot uiting in het aantal podiumplaatsen, die de Mexicaan wel behaalde, maar de Duitser zoals we weten niet.

Jaar na jaar volgde er in de zomer weer hetzelfde verhaal: Perez bleef opzichtig hopen op interesse van de topteams, maar die bleef uit. Vervolgens tekende hij maar gewoon weer een jaar bij. Naar verluidt kwam er interesse van Renault, maar daar had de Mexicaan geen trek in. Zodoende gingen de Fransen dan maar voor de Hulk. Dit betekende ook dat Perez voor het eerst zelf moest afrekenen met ‘the next big thing’ in de vorm van Esteban Ocon. Hoewel hij daar goed in slaagde, blijft Ocon in verband gebracht met een toekomst bij Mercedes, terwijl die boot definitief voorbij gegaan lijkt te zijn aan Perez. Voor de gisteren 29 jaar oud geworden coureur blijft dit wel een frustratie:

It’s like people just get used to me. When I was new here, everyone was talking about me and I was the next big thing, as Esteban is right now. Last year I was best of the rest, I’ve been beating all my team-mates I’ve had. So results in the end talk more than what people say.

Het goede nieuws voor Perez is dat hij dit jaar eindelijk, voor het eerst in zijn carrière, op papier een lay-up naast zich heeft in de andere auto van het team. Wellicht dat mensen toch nog wakker worden bij de topteams als Perez dit jaar Lance Vance Dance alle hoeken van de baan laat zien? It’s never too late.