Waarom je absoluut geen G-Klasse moet kopen

Veel overeenkomsten en net zo veel verschillen. Welke SUV met een ster in de grille moet je nu eigenlijk kopen?

Afgelopen maand hadden ze het er maar druk mee, bij Mercedes-Benz. De ene nieuwe auto werd na de andere onthuld. Daarbij waren er twee nieuwe varianten die er erg uitsprongen voor ondergetekende. Nee, niet de CLA, maar juist twee fullsize SUV’s. Mercedes heeft hun excellente zes-in-lijn dieselmotor in twee relatief nieuwe SUV’s gelepeld. Waarschijnlijk zijn het beide enorm geslaagde allrounders. Beide auto’s zijn ongeveer van hetzelfde formaat en lijken dezelfde klasse te bedienen. Toch zijn er enorme verschillen. We nemen ze met je door.

De eerste verschillen kun je al lezen in onderstaande tabel:

Merk: Mercedes-Benz Mercedes-Benz Type: G-Klasse (W463) GLE-Klasse (V167) Uitvoering: G 350d 4-Matic GLE 400d Catalogusprijs: € 174.829 € 99.787 Vermogen: 286 pk 330 pk Koppel: 600 Nm bij 1.200 - 3200 tpm 700 Nm bij 1.200 - 3.000 tpm 0-100 km/u: 7,4 sec. 5,8 sec. Topsnelheid: 199 km/u 240 km/u Verbruik: 9.6 l / 100 km 7,0 l / 100 km

Uiterlijk

Het mag duidelijk zijn dat het uiterlijk hét USP is voor de G-Klasse. Dat extreem hoekige voorkomen onderscheid de auto enorm van eigenlijk alle andere auto’s op de weg. De G-Klasse is onoverwinnelijk, onverzetbaar en erg stoer. Of je nu een AMG hebt of niet, met een G-Klasse maak je een statement. De G-Klasse kent daardoor zijn liefhebbers, maar is het ook een beetje de moderne Hummer. Veel boomknuffellende hippies zien dit toch een beetje als het rijdende kwaad wat de lucht verontreinigd, terwijl die luchtvervuiling eigenlijk komt door hun windjes dankzij de vele tarwegras-sappen die ze naar binnen werken. De GLE 400d is veel minder polariserend. Sterker nog, in het donkerblauw met beige bekleding is het zowaar een chique verschijning.

Interieur

Nog een enorm verschil is het interieur van de auto’s. Het is bekend dat de lijnen van de G-Klasse het interieur dicteren. Denk aan de rechtopstaande voorruit en de eenvoudige, rechte raampartijen. Het is nu eenmaal een auto die stamt uit de late jaren ’70. Onlangs is de G-Klasse nog vernieuwd en aanzienlijk breder geworden, maar in vergelijking met ‘normale’ SUV’s is de G-Klasse hopeloos krap van binnen. Je zit hoog, op de bok en rechtop. Het interieur is wel voorzien van veel moderne gadgets. De GLE is ruimer, stiller en moderner dan de G-Klasse. Ook van binnen.

Chassis

Dat de Mercedes GLE en G-Klasse ‘ongeveer’ hetzelfde formaat zijn is niet helemaal correct. Ze zijn ongeveer even breed. De G-Klasse is bijna 20 centimeter hoger en de GLE is dik 22 centimeter langer. Ook de wielbasis van de GLE is 11 centimeter langer. Een groot verschil is het chassis van de auto’s. De G-Klasse is van de klassieke school. De auto heeft een ladderchassis, waarop het koetswerk is gemonteerd. De GLE heeft een zogenaamde monocoque: het koetswerk ís onderdeel van het chassis. Heel kort door de bocht: de G-Klasse is veel terreinwaardiger, de GLE is veel comfortabeler op het asfalt. Nog een verschil is het gewicht. We hebben nog geen exacte opgaven van Mercedes-Benz gekregen, maar reken erop dat de G-Klasse zo’n 200 kilogram zwaarder is.

Prestaties en verbruik

Beide grote SUV’s van Mercedes hebben dezelfde motor onder de kap, zij het in een andere specificatie. De G-Klasse heeft de ‘350d’ met 286 pk, wat in principe meer dan voldoende is. Gezien het hoge gewicht is de 0-100 acceleratie tijd niet eens zo verkeerd. De topsnelheid van 199 km/u is echt een lachtertje voor en auto met dit vermogen, maar het is nu eenmaal het resultaat van de aerodynamische eigenschappen van de G-Klasse. De GLE 400d heeft een iets sterkere variant van de OM 656 zescilinder en is goed voor 330 pk. Met die motor maakt de GLE compleet gehakt van de GLE 350d. Sterker nog, het is gewoon een snelle auto.

Uitrusting

Hier hebben we nog niet alle informatie over, maar het komt redelijk overeen. Het noodzakelijke zit er wel op, maar de leuke dingen als een leuke kleur, gave velgen, mooie bekleding et cetera kosten gewoon veel geld. De GLE is een stuk moderner en heeft op sommige punten een voorsprong. Denk aan simpele dingen als een knie-airbag, elektrische achterklep of assistent voor de dode hoek. Dankzij het aparte dak van zijn dakrails niet mogelijk op een G-Klasse, een roofrack uiteraard wel. Nu is de G-Klasse onlangs vernieuwd, voorheen was het veel erger gesteld.

Prijs

Het laatste en grootste verschil zit ‘m in de prijs. Het gat is werkelijk enorm groot. Gezien het feit dat de GLE op alle punten véél beter scoort, zou je kunnen verwachten dat deze juist duurder is. Niets is minder waar. De superieure GLE 400d is namelijk 73 mille goedkoper dan G 350d. Dat verschil in prijs is enorm. Een beetje G-Klasse occasion moet wel lukken voor dat geld. Dan heb je ze alletwee. Dus dan is het nu aan u, lieve lezer. Zou jij kiezen voor een GLE400 en meer dan 70 mille in je zak houden, of rechtvaardigt het blubberdikke karakter van de G 350d de torenhoge meerprijs? Laat het weten, in de comments.