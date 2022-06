Porsche gaat Pikes Peak aanvallen met standaard auto

Porsche gaat Pikes Peak aanvallen met een standaard auto. 0 pk extra!

Binnenkort is ‘ie er weer: Pikes Peak. Het is de meest legendarische heuvelklim ter wereld. Pikes Peak is een evenement waarbij zowel amateurs als fabrieksteams meedoen. Het is een zeer interessante race voor veel fabrikanten, want je kan in één dag legendarisch worden. Denk aan de Peugeot 405 van Vatanen, de Ruf CTR 2, Saab 9-3 Viggen van Per Eklund en natuurlijk de Suzuki Escudo van Monster Tajima.

Dit keer gaat Porsche meedoen. In tegenstelling tot de Suzuki Escudo van Tajima, is dat de 911 grotendeels standaard is. Nu is het wel ongeveer de snelste Porsche die je kunt krijgen, de 911 Turbo S. Een auto die zou snel is, dat zelfs @Wouter ‘m de eerste week standaard zou laten. David Donner gaat rijden met de auto.

Lightweight Package

Over die auto gesproken, zoals je kunt zien is het een 911 Turbo S. In dit geval is deze – uiteraard – uitgerust met het Lightweight Package. De koets is voorzien van een bijzondere wrap met daarop de tekst ‘Print isn’t dead’. Inderdaad, een van de bedrijven achter de Porsche is 000-magazine, dat nog op papier dingen schrijft.

Wel is de 911 Turbo S in kwestie voorzien van een behoorlijk gestript interieur en een rolkooi. Verder is de auto gewoon een standaard 992 Turbo.

Porsche gaat Pikes Peak aanvallen, maar welke tijd?

We achten de kans op succes best groot voor Donner en zijn Porsche. In 2018 deed hij het uitstekend met een 911 GT2 RS (991). Hij reed toen een tijd van 10:26.896. Die toptijd werd in 2019 aan flarden gereden door Rhys Millen in een Bentley Continental (10:18.488).

De Porsche 911 Turbo S is namelijk voorzien van een 3.7 liter grote zescilinder boxermotor met twee turbo’s. Deze levert 650 pk bij bij 6.750 toeren en 800 Nm aan trekkracht bij slechts 2.500 toeren. Daarmee kun je – in standaardvorm – in 2,7 seconden naar de 100 km/u accelereren en een topsnelheid van 330 km/u halen.

