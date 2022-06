Klassiekers beter voor het milieu dan EV’s!

Kijk, we gaan nu allemaal een oude Snoek rijden, al is het maar om moedertje natuur te ontzien. Want klassiekers zijn beter voor het milieu dan elektrische auto’s.

“Je moet wel aan het milieu denken, ik rij nu al jaren elektrisch en draag zo mijn steentje bij. Het wordt tijd dat je ook de overstap maakt, want die oude stationwagons kunnen echt niet meer”. Jazeker, een van mijn oud-collega’s rijdt al 4 jaar een nette Jaguar I-PACE van de zaak en is dus sindsdien meer begaan met het milieu. Iedereen heeft het wel meegemaakt dat mensen ‘plotseling’ milieuvriendelijk bezig zijn. Dat ze nog dikke diesels reden zonder roetfilter 15 jaar geleden, vergeten we gemakshalve even.

Maar zijn elektrische auto’s wel zo schoon? Dat ging Footman James onderzoeken. Footman James is een verzekeraar voor klassieke en ‘specialistische’ auto’s in het Verenigd Koninkrijk. Met een gelijk aantal kilometers is de elektrische auto eigenlijk altijd schoner. Maar met klassieke en speciale auto’s wordt vaak aanzienlijk minder gereden.

Klassiekers beter voor het milieu

Volgens het onderzoek stoot de gemiddelde klassieke auto er op jaarbasis zo’n 563 kg aan CO2 uit. Dat is op basis van het gemiddeld aantal kilometers dat men maakt met klassiekers, een kleine 2.000 km per jaar. Moderne auto’s hebben te maken met flinke uitstoot om het ding te produceren en natuurlijk een veel hoger jaarkilometrage.

En die ‘flinke uitstoot’ is écht flink. Voor een modale auto als een Golf stoot Volkswagen zo’n 6.800 kg uit aan CO2. Voor een enigszins normale Polestar 2 moet je denken aan 26.000 kg CO2. Dat is dan nog voordat ze een kilometer hebben gereden! Alleen om dat ding bij de dealers te krijgen. Volgens Footman James kun je dus 46 jaar rijden met een klassieker voordat deze slechter voor het milieu is.

Hopelijk zal dit onderzoek ervoor zorgen dat bedrijven niet generieke elektromotoren en accupakketten in schitterende klassiekers gaan monteren: het maakt dus niet zoveel uit.

Aandachtspuntjes

Er zijn wel even twee dingen om op te letten, ook voor ons petrolheads. Ten eerste nogmaals: kilometrage. Als je gewoon 20.000 km per jaar gaat rijden met een Chevrolet Chevelle SS 454 uit 1970, verdampt al het voordeel. Het is wel een onderzoek in de trant van: 0,4 milkshakes per dag is beter voor je dan 25 liter appelsap per dag.

Ten tweede: fabrikanten investeren niet alleen in EV’s, maar ook om hun eigen CO2-uitstoot terug te dringen. Volvo stelde dat bij het produceren van een EV produceren 70% meer CO2 vrij komt dan bij een auto met verbrandingsmotor. Zustermerk Polestar wil in 2030 helemaal CO2-neutraal zijn, ook met de productie. Dus deze rekensom kan er binnenkort anders uitzien.

