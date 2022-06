Hongarije rekent 60% MEER aan brandstof aan buitenlanders

Zo kun je problemen ook oplossen. In Hongarije rekent met 60% meer als je niet uit Hongarije komt.

Ook in Hongarije hebben de mensen het zwaar en probeert de overheid allerlei manieren te vinden hen een beetje te ontzien. Dat proberen ze door de tekorten elders weg te halen dan bij het volk.

Zoals we in de titel al verklappen, Hongarije gaat de buitenlanders keihard aanpakken. Dat doen ze door de hoge brandstofprijzen door te berekenen aan buitenlanders. En dan niet met een paar procentjes, maar 60%!!! De Hongaarse premier – Viktor Orban – kan zo een wit voetje halen bij zijn uitsluitend heteroseksuele achterban.

Hongarije rekent 60% meer aan buitenlanders

Het idee is simpel, als je tankt met een buitenlands kenteken, dan ben je een buitenlander en dien je tot wel 60% meer te betalen voor een litertje peut. Hongarije is gek genoeg lid van de EU en uiteraard vinden zij daar ook wat van. Volgens hen is het discriminatie.

Het is niet de enige maatregel die Orban erdoorheen heeft gedrukt. Ook diverse industrieën, banken en luchtvaartmaatschappijen worden zwaarder belast. In principe alles dat geld verdiend aan of via Hongarije, lijkt zwaarder belast te moeten worden.

Meer last van oorlog

Maar voordat we Hongarije keihard salonfähig gaan cancellen, is het zo’n raar idee? In Hongarije liggen de brandstofprijzen veel lager dan in de omringende landen. Hongarije doet dit om de economie zo een beetje draaiende te houden (ze hebben daar geen minister van stikstof bijvoorbeeld).

Dit grote verschil zorgde ervoor dat iedereen vanuit het buitenland kwam, om in Hongarije te gaan tanken. Op deze manier betalen de ‘buitenlanders’ (voornamelijk Oostenrijkers en Slowakije) eigenlijk de prijs die ze in hun eigen land al betalen. Omdat Hongarije veel dichter bij Rusland zit, hebben ze veel meer last van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Via: ABC News.