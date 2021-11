Porsche geeft 911 GT3 letterlijk een zwanenhals

Leuk, die zwanenhalssteunen op de nieuwe GT3, maar dit is past echt een zwanenhals.

Als een automerk een bepaald jubileum heeft te vieren laten ze dat vaak niet ongemerkt voorbijgaan. Meestal wordt er dan een speciale versie van een auto opgetuigd, die in een gelimiteerde oplage verkocht wordt. Porsche pakt het deze keer echter ietsje anders aan.

Allereerst: wat valt er te vieren? Het jubileum in kwestie is het 20-jarig jubileum van Porsche China. Gezien het feit dat Porsche al bijna 90 jaar bestaat is dat eigenlijk nog helemaal niet zo lang. China is echter in een rap tempo een hele belangrijke markt geworden voor het merk. Sterker nog: het is momenteel de grootste markt voor Porsche. Van alle Porsches die in de eerste drie kwartaal van 2021 werden afgeleverd, was bijna een derde voor China.

Bij dit jubileum mag dus wel stilgestaan worden. Daarom heeft Porsche een héle speciale 911 gemaakt. Het ziet eruit alsof een Porsche 996 GT3 per ongeluk bovenop een opblaasbare zwaan is beland, maar dit is dus opzettelijk zo gemaakt. De grote vraag is natuurlijk: waarom?

Achter de keuze voor de 996 zit een goede reden. Dat was namelijk de allereerste Porsche die in China verkocht werd, 20 jaar geleden. En de zwaan? Die staat symbool voor elegantie en sierlijkheid. Zeg nou zelf: sierlijker dan een 996 waar een opblaasbare zwanenhals uitsteekt wordt het niet.

Het kan zijn dat deze creatie je bekend voorkomt, als je wel eens een kunstwerk van Chris Labrooy voorbij hebt zien komen. Hij maakt namelijk al jaren surreële digitale kunstwerken waar hij auto’s (vooral Porsches) in de meest absurde situaties plaatst. Daarbij combineert hij dus vaak auto’s met opblaasbare dieren.

Labrooy is een groot fan van Porsche, maar Porsche kennelijk ook van hem. Daarom hebben ze nu dus een kunstwerk van hem in het echt gebouwd. Het is in ieder geval creatievere manier om een jubileum te vieren dan met een 20th Anniversary Edition. Dat moeten we Porsche nageven.