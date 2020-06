Dít is de Lotus Exige Sport 410 20th Anniversary Special Edition

Met de Lotus Exige Sport 410 20th Anniversary Special Edition vieren de Britten een feestje!

Het is een van de meest puristische auto’s die je kunt kopen: de Lotus Exige. Bij een Exige gaat het niet om maximale topsnelheid of een instagram-account met bijzondere paint-to-sample kleurtjes. Nee, het gaat om ouderwetse lol op en naast het circuit.

Derde generatie

De Lotus Exige gaat al weer een tijdje mee. Inmiddels zitten we op de derde generatie en zijn we 20 jaar verder. Nu de Lotus Exige 20 jaar oud is, is het tijd voor een feestje. En hoe kun je beter een feestje vieren dan met een heuse Special Edition?

Special Edition

Net als bij de Mazda MX-5 wordt het met de Lotus Exige bijna onmogelijk om niet een Special Edition te kopen. Het feestvarken krijg de naam: Lotus Exige Sport 410 20th Anniversary Special Edition. Dat je het even weet.

Silhouet

De (adem in) Lotus Exige Sport 410 20th Anniversary Special Edition (adem uit) is te herkennen aan de riante uitrusting. De auto is voorzien van een ’20th Anniversary’ logo met een zwart silhouet, dat de eerste Exige uit 2000 moet voorstellen.

Felle kleuren

Net als de originele Exige S1, is de Lotus Exige Sport 410 20th Anniversary Special Edition leverbaar in lekker felle retro-kleuren: Calypso Red, Chrome Orange en Laser Blue. Mocht je niet van de felle retro-kleurtjes zijn, dan kun je ook de auto krijgen in Saffran Yellow, Motorsport Black of Arctic Silver.

Alcantara

Het dak van de Lotus is in kleur van de auto gespoten. Ook de luchtinlaten aan de zijkant, achterspoiler en ‘shark fin; zijn in de kleur van de auto. Net als het origineel is de Lotus Exige Sport 410 20th Anniversary Special Edition voorzien van een heleboel Alcantara in het interieur.

Luxe

In het interieur valt op dat de Lotus Exige Sport 410 20th Anniversary Special Edition stiekem best compleet is uitgerust: een DAB-radio, Bluetooth en cruise control zijn standaard aanwezig. Aan de buitenkant kun je de jarige Exige herkennen aan lichtgewicht gesmede velgen en een titanium uitlaat.

Afvallen

Om de auto nog een beetje af te laten vallen is er gekozen voor een lichtgewicht lithium-ion batterij en instaplijsten van koolstofvezel. De jarige Lotus is vooral interessant als je al een complete Lotus Exige wilde kopen. Want je krijgt meer voor minder. In het Verenigd Koninkrijk loopt het voordeel op tot precies 5.412 pond en geen penny minder.

V6

De Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend. Voor ons land komt er nog een leuk sommetje aan BPM (dat geen BPM mag heten) overheen, dankzij de 3.5 V6. Over die V6 gesproken, die levert in dit geval 410 pk, maar dat had je waarschijnlijk al uit de naam (‘Lotus Exige Sport 410 20th Anniversary Special Edition’) kunnen halen.