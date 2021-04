Porsche GT3 RS van Jerry Seinfeld heeft peperdure opties - Autoblog.nl

De lekkerst samengestelde Porsche 911 GT3 RS, zou het deze zijn die ooit van Jerry Seinfeld is geweest? Eén van de duurste is het in ieder geval. Achtervleugel optioneel, trouwens!

Porsche is een merk met veel geschiedenis, terwijl ze in de huidige tijd nog steeds briljante sportwagens maken. Wat Porsche tegenwoordig veelal doet is die sportwagens combineren met opties zonder grenzen. Als je er maar genoeg geld tegenaan smijt.

Peperduur

Een goed voorbeeld daarvan is deze Porsche 911 GT3 RS. In de VS is dat normaal gesproken een auto van ongeveer 175.000 dollar, zo’n 147.500 euro in de huidige waarde. Dit exemplaar was iets duurder dan dat. In totaal heeft dit blauwe exemplaar 449.890 dollar gekost. Ja, er zit meer dan 250.000 dollar puur aan opties op deze auto: meer dan de basisprijs. Dan moet je wel een Porsche-fanaat zijn en er veel geld aan durven uit te geven. Dat klopt ook wel.

Jerry Seinfeld

We hebben namelijk een keer eerder over deze auto geschreven: het is de Porsche 911 GT3 RS van Jerry Seinfeld. De acteur van de gelijknamige serie heeft een lange geschiedenis met Porsche en ook in 2016 spendeerde de acteur nog flinke delen van zijn fortuin aan sportwagens uit Zuffenhausen. Hij was dus de eerste eigenaar en verantwoordelijk voor de exorbitant geprijsde Porsche 911 GT3 RS.

Opties

Wat maakt deze Porsche dan zo duur? Bijvoorbeeld de lak. Foto’s laten het veel eenvoudiger lijken dan dat het is. Het is één van de kleuren van de 918 Spyder en is niet goedkoop geweest om op de GT3 RS te krijgen. Verder is er nog flink gerommeld in het assortiment van Porsche Special Wishes. Daarnaast is ‘ie sowieso goed aangekleed met een LED-pakket, navigatie, een grotere benzinetank (23 gallons of bijna 100 liter), het Sport Chrono-pakket en carbonkeramische remmen. Het interieur is goed aangekleed en kleine details zoals sleutels in dezelfde kleur als de auto maken de RS af. Zoals je kunt zien wordt de auto te pas en te onpas afgebeeld met de achtervleugel. Deze heeft Seinfeld er nooit op gehad, maar had in plaats daarvan de kleine ducktail die de spoiler huisvest zijn werk laten doen. Deze krijg je er dus gewoon bij.

De Porsche 911 GT3 RS wordt op 10 april opnieuw te koop aangeboden. Het gaat om een veiling van Bonhams. Deze plakt een prijskaartje van tussen de 250.000 en 280.000 euro op de Porsche 911 GT3 RS van Jerry Seinfeld. Duur, bijna de helft van wat hij ooit heeft gekost. Bieden kan op de website van Bonhams.