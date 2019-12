Koop de vleugellame 911 GT3 RS van Seinfeld

Niet van een oud vrouwtje geweest, wel altijd binnen gestaan.

Auto’s verzamelen: het is een hobby die we allemaal wel zouden willen hebben. Helaas is het maar voor weinigen weggelegd om daadwerkelijk 1:1 auto’s te verzamelen. Een van de mensen die zich in deze fortuinlijke positie bevind is Jerry Seinfeld, bekend van het populaire programma Seinfeld. In de autowereld is hij echter ook bekend als een fervent Porsche verzamelaar. Zo heeft of had hij onder meer een Carrera GT, een 930 Turbo RSR en een 959.

De Porsche die we hier op de foto’s zien staat momenteel te koop en is volgens de aanbieder van een de meest bekende Porsche verzamelaar van de VS. Dan zou je nog kunnen denken aan Magnus Walker, maar er wordt expliciet bij vermeld dat het om een ‘celebrity’ gaat en die status heeft Walker toch nog niet. Bovendien is een 991 veel te modern voor de bebaarde verzamelaar. Dan kan het dus maar om een iemand gaan: Jerry Seinfeld.

Dit vermoeden wordt bevestigd door een Instagram-bericht dat Seinfield in januari 2018 deelde. Hierin deelt hij trots een foto van zijn unieke GT3 RS. Het is namelijk het enige exemplaar in de kleur Liquid Chrome Blue Metallic. Hoewel de meeste eigenaren kiezen voor een van de standaard kleuren zoals Lava Orange of Ultraviolet, kun je via het PTS-programma van Porsche iedere kleur bestellen die je maar wilt. Hier heeft Seinfeld dus dankbaar gebruik van gemaakt. Van de puike rijeigenschappen van de GT3 RS heeft hij wat minder dankbaar gebruik gemaakt, want er staat maar 2.267 op de klok.

Wat verder nog opvalt is het ontbreken van een spoiler. In het Instagram-bericht was de spoiler nog prominent aanwezig, maar inmiddels heeft deze het veld moeten ruimen. Nu blijft er alleen nog een subtiele ducktail over. We zien het niet voor het eerst, maar het blijft een bijzonder gezicht. Nu maar hopen dat er straks geen rechtszaak aangespannen wordt over de ontbrekende spoiler.

De advertentie is hier te begluren op de site van Canepa.

Foto credit: Canepa