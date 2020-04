Porsche introduceert two-tone interieur voor 911

Om je 911 nét even anders te maken. Dit is Porsche two-tone op de 992.

Hoe speciaal mag je Porsche 911 zijn? Zwarte stoelen met een zwart dashboard en stuurwiel is kil en Duits. Kies je voor een bruin lederen interieur dan is er al wat meer kleur te bespeuren. Porsche ga je nu nog meer mogelijkheden geven. Met dank aan Porsche Exclusive Manufaktur.

Exclusief voor de Porsche 911 (992) zal het mogelijk worden om een two-tone interieur te bestellen. Het is niet bekend of andere modellen van het merk in de toekomst ook deze mogelijkheid gaan krijgen. Zoals de naam al zegt kun je voor twee kleuren kiezen in het interieur.

Met dit nieuwe two-tone interieurconcept gaat Porsche weer een stapje verder met de personalisatie van een model. 90 procent van de 911-modellen wordt zorgvuldig samengesteld door de klant. 25 procent klopt bij Exclusive Manufaktur aan voor net dat even extra.

Het is niet zo dat Porsche-eigenaar volledig los kunnen gaan met interieur combinaties. In eerste instantie is er keuze uit vier mogelijkheden. In een later stadium wil Exclusive Manufaktur meer varianten gaan aanbieden.

De vier beschikbare kleurencombinaties zijn Bordeauxrood/krijt, zwart/leisteengrijs, leisteengrijs/IJslandgroen en grafietblauw/Mojavebeige. Met deze optie komt tevens onder meer een Porsche Exclusive Manufaktur inscriptie op de cover van het opbergvak in de tunnelconsole.