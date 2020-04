‘Nederland moet voortouw nemen in mobiliteitsindustrie’

Er zou een betere Europese samenwerking moeten komen in de mobiliteitsindustrie, met Nederland voorop.

In de autosector heeft ook de mobiliteitsindustrie te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Leveranciers hebben minder onderdelen te leveren. Dit komt omdat er minder auto’s geproduceerd worden. Om de industrie weer op te starten is goede Europese samenwerking nodig, vindt Steven van Eijck van de RAI Vereniging.

De oproep van de RAI Vereniging-voorzitter krijgt steun van de Europese koepel voor de auto-industrie (ACEA). Ook de Europese koepel voor de automotive toeleveranciers CLEPA. Alle lidstaten zijn gebaat bij een goede samenwerking. Nederland speelt een belangrijke rol. Dit komt omdat de mobiliteitsindustrie een groot onderdeel is van de economie in ons land. De industrie omtrent toeleveranciers en voertuigbouwers zou jaarlijks goed zijn voor een omzet van ongeveer 20 miljard euro per jaar. En juist hier vallen de klappen op dit moment.

Bedrijven in deze sector hebben momenteel te maken met een groot omzetverlies. De Nederlandse ondernemingen zijn voor een groot deel afhankelijk van producenten en leveranciers uit heel Europa en de rest van de wereld. Zo kunnen ze eigen producten toeleveren aan hun klanten. Momenteel ligt 50 tot 75 procent van alle automotive toeleveranciers in Europa stil. Er worden nog nauwelijks auto’s, maar ook fietsen, motoren en scooters geproduceerd. Fabrieken zijn wel langzaamaan weer begonnen met het hervatten van de productie. Onder andere Volvo en Audi hebben dit bekendgemaakt.

Om productie te kunnen draaien zijn wel voldoende onderdelen nodig. Hier komt een goede Europese samenwerking om de hoek kijken. Vandaar het pleidooi van de RAI Vereniging. De organisatie hoopt dat het kabinet het voortouw wil nemen om Nederland voorop te laten lopen in het herstarten van de grootschalige export.