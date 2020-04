Widebody Audi RS7 Sportback heeft zichtbare motor

Deze widebody Audi RS7 heeft net als alle andere RS7’s een motor, maar in dit geval kun je er altijd naar loeren en gluren.

Het was de uitvinding van 1999. De Ferrari 360 Modena werd geïntroduceerd als opvolger voor de verouderde F355, die nog op de basis van de 348 stond. Naast het compleet nieuwe platform, had de 360 Modena een bijzonder USP: je kon de motor zien door een glazen afdekking! Hoe cool was dat?

Het was een bijzonder fraai detail. In 2000 kwam de Ferrari 360 Spider en die had óók een glazen motorkap. Een nieuwe trend was geboren. Lamborghini ging het als optie aanbieden op de Gallardo en Huracán. De Audi R8 had het standaard. Bijzonder: bij de Audi kon je LED-verlichting in de motorruimte krijgen. Het automobiele equivalent van een kerstboom met veel te bonte verlichting, maar we vonden het toen helemaal geweldig.

Middenmotor

Alle genoemde auto’s hebben één ding gemeen. Ze hebben een middenmotor. De Audi RS7 heeft absoluut géén middenmotor en deze widebody Audi RS7 ook niet. Sterker nog, de motor ligt iets voor de vooras, tot groot afgrijzen van confrère @jaapiyo. De auto is een project van Creative Bespoke, een bedrijf dat de grotere tuningsprojecten niet uit de weg gaat Deze RS7 is gebaseerd op de ‘C7’-generatie van de RS7, het oude model.

Prior Design

De widebody Audi RS7 is voorzien van een brede bodykit van Prior Design. Echt een succes is het niet, de auto wordt er onnodig breed door, alhoewel dat natuurlijk de bedoeling is. Het meest bijzondere is echter niet de bodykit, maar de motorkap. Deze is namelijk voorzien van een perspex-ruit waardoor je de 4.0 Biturbo V8 kunt ên liggen. De ruit doet ons het meeste denken aan de Chevrolet Corvette ZR1 uit 2009. Sterker nog, waarschijnlijk het hetzelfde onderdeel. De vorm lijkt overeen te komen.

650 pk Pferde

De heftig gemodificeerde RS7 staat een stuk dichter op de grond dankzij een set verlagingsveren van H&R. Om de stance te complementeren, zijn er gesmede 21″-velgen van Rennen gemonteerd. Wat er allemaal aan de motor is gedaan, weten we helaas niet.

Wel kan Creative Bespoke mededelen dat deze widebody Audi RS7 is voorzien van 650 Pferden. Standaard heeft dit model 560 pk. Alles bij elkaar ben je zo’n 50.000 euro kwijt voor de tuning. Dan moet je zelf een Audi RS7 Sportback meenemen. De twee goedkoopste exemplaren op Marktplaats kosten alletwee 57.500 euro.