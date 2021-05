Porsche komt met übersportieve Cayenne - Autoblog.nl

Porsche ziet naast de GTS, Turbo en Turbo S een gaatje voor nóg een performance variant.

Porsche was er in 2003 vroeg bij met de Cayenne. Inmiddels is er echter vanuit alle hoeken concurrentie voor de Cayenne. Er zijn nu ook SUV’s boven de Cayenne gepositioneerd. Denk aan de Lamborghini Urus en de Bentley Bentayga.

De topversie van de Cayenne is de Turbo S e-Hybrid. Met 680 pk en 900 Nm aan koppel kun je dit al een Super-SUV noemen. Dit bakbeest doet namelijk 0-100 km/u in 3,8 seconden en heeft een topsnelheid van 295 km/u.

Aangezien de Turbo S historisch gezien altijd het summum is binnen het motorgamma van een model, lijkt het logisch dat Porsche het hierbij laat. Toch komt er nu nog een nieuwe sportieve variant van de Porsche Cayenne.

Deze is gebaseerd op de Cayenne Turbo, verklapt Porsche. Dat is de Turbo S natuurlijk ook, maar blijkbaar ziet Porsche een gaatje voor nóg een variant. Die komt dus erboven of ertussen. Volgens Porsche is de auto “nog consequenter ontworpen voor maximale rijdynamiek.” Aangezien alle bekende aanduidingen al zijn gebruikt voor de Cayenne moet Porsche mogelijk een nieuwe naam gaan verzinnen voor deze Cayenne. Tenzij ze hem Cayenne GT3 gaan noemen, maar dat zou behoorlijk misplaatst zijn.

Om het sportieve karakter van de nieuwe versie te onderstrepen komt deze er uitsluitend als Coupé. Wat Porsche qua vermogen van plan is weten we nog niet, maar de diverse systemen (o.a. Porsche Dynamic Chassic Control) worden in ieder geval sportiever afgesteld. Dan weet je dat alvast.

De nieuwe sportieve versie van de Porsche Cayenne heeft al de zegen van Walter Röhrl gekregen. Nu kan hij als Porsche-ambassadeur ook moeilijk zeggen dat hij een SUV-coupé helemaal ruk vindt. Maar voor wat het waard is: volgens de rallylegende voelt de auto meer dan ooit aan als een compacte sportwagen. Zijn Engels is er trouwens flink op vooruitgegaan in de onderstaande video.

Qua uiterlijk ziet de Cayenne Coupé er grotendeels hetzelfde uit, afgaande op het prototype. De ‘flapjes’ aan weerszijden van de spoiler zijn wel nieuw. De centrale geplaatste uitlaten zijn niet standaard op een Cayenne, maar die kennen we als de optionele sportuitlaten.

Wanneer de extra sportieve Porsche Cayenne zijn opwachting maakt is nog niet bekend, maar het model zit momenteel dus nog in de testfase.