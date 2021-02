Porsche Macan occasion aankoopadvies - Autoblog.nl

Toen de Macan kwam in 2014 was het direct een grote hit. Of de bouwkwaliteit ook goed is, gaan we uitzoeken in dit occasion aankoopadvies van de Porsche Macan.

Het succes van de Cayenne smaakte naar meer en zo kwam dat Porsche nog een SUV ontwikkelde. Natuurlijk kan je er best discussie over voeren of een sportwagenmerk twee offroaders in het modellengamma moet hebben. Echter de klanten waren er duidelijk wel enthousiast over: de Macan verkocht en verkoopt nog steeds in mooie aantallen.

Macan Diesel of viercilinder

Net zoals bij de Cayenne, nam de Macan met dieselmotor een groot deel van de verkopen voor zijn rekening. Na dieselgate was het moeizame huwelijk tussen Porsche en de dieselmotor al weer snel voorbij. Hoewel de V6 en V8 TDI’s fantastisch rijden, passen ze minder goed bij het merk Porsche.

In 2016 kwam de instap Macan met een 2.0 viercilinder met turbo. Op papier zijn de prestaties prima, maar in de praktijk moet de vierpitter er best voor werken.

Facelift Porsche Macan 2018

Met de facelift van de Porsche Macan in 2018 was de meeste opvallende wijziging aan het exterieur te vinden aan de achterkant. Nieuwe lichtunits worden daar verbonden door een lichtbalk die over de hele lengte van de auto loopt, zoals we dat kennen van andere moderne Porsche’s.

Het interieur van de Macan kreeg ook een update, voor de facelift was het nog een beetje Porsche oude stijl, met (heel) veel knoppen en een ‘vliegtuigachtige’ setup. In de facelift Macan is dat niet compleet anders, maar er is nu wel een veel groter touchscreen om een aantal essentiële functies te bedienen. Iedere Macan is in het vervolg uitgerust met de Connect Plus module, die ondere andere real time verkeersinformatie en stembesturing toevoegt.

Voor diegenen die het durven, en dat zijn bedroevend weinig mensen, zijn er nog wat nieuwe kleuren. De Macan was vanaf de facelift leverbaar in Miamiblauw, Mambagroen metallic, Dolomietzilver metallic en Krijt.

Aandachtspunten Porsche Macan

Als je een tweedehands Porsche Macan wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Porsche Macan problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Een Porsche Macan is wellicht minder ruim dan je verwacht.

Er kan craquelé ontstaan op de koplampen.

Het lijkt niet vaak voor te komen, maar de ruitensproeier achter kan lekken.

Onderstel

Grote velgen en stoepranden. Moet ik nog meer vertellen of controleer je zelf even op stoeprandschade?

Porsche stelt specifieke eisen aan banden (de zogenaamde N-nummers). Controleer dat de banden op de auto de juiste codering hebben. Als deze er niet op zitten, zegt dat iets over de vorige eigenaar. Namelijk dat hij bezuinigde op onderhoud.

Porsche Ceramic Composite Brakes of PCCB. De keramische remmen gaan in theorie een autoleven mee. In de praktijk niet en ze zijn kostbaar om te vervangen. Controleren dus! Het werkgebied moet een glans hebben en op de randen mogen geen beschadigingen te zien zijn.

Aandrijflijn

De Porsche Macan kan onterecht waarschuwingen geven voor een incorrect oliepeil. In een vlaag van verstandsverbijstering hebben een aantal Duitse autofabrikanten besloten dat er geen fysieke peilstok meer nodig was, dus je kunt niet controleren of de elektronische peilstok zijn werk goed doet. De enige manier om het te controleren wat er aan olie in zat, is om alle olie uit het blok te laten lopen. Daarmee is het des te vervelender dat de elektronische sensor af en toe kuren kan hebben.

De PDK bak (Porsche-Doppelkupplungsgetriebe) hoort soepel te schakelen en let er ook op of de koppeling niet slipt wat vaak alleen te zien is aan de toerenteller. De koppelingsplaten kunnen versleten zijn, maar er kan ook een defect zijn aan het Mechatronic. Deze stuurt de bak aan en erin zitten kleppen en regelunit.

De tussenbak kan vibraties veroorzaken. De tussenbak zorgt er voor dat er (ook) aandrijving naar de voorwielen gaat. Vooral bij lage snelheden en als er wordt ingestuurd kan de tussenbak vibraties veroorzaken. Soms kan dit eveneens ervoor zorgen dat het schakelen van de tweede naar de derde versnelling niet soepel gaat. Bij hardnekkige problemen is een prijzige vervanging van de tussenbak de enige oplossing.

Olielekkages kunnen bij de vroege Macans met V6 blok voorkomen. Olie zoekt het laagste punt, dus het zal aan de onderkant van het blok zichtbaar zijn. Echter de lekkage timing case cover seal – motor moet er in principe uit voor reparatie.

Klapperende of bonkende geluiden tijdens acceleratie zijn een teken dat er iets mis is met de kardanas. In het midden onder de auto zit een ondersteunend lager en die kan defect raken.

De 2.0 TFSI van de Volkswagen Group is berucht om z’n olieverbruik, maar er zijn geen spookverhalen van te vinden wat betreft de Macan. Toch melden we in dit occasion aankoopadvies dat het geen kwaad kan om regelmatig de olie te peilen van de Porsche Macan.

Elektronica

Mocht de buitenspiegel aan de passagierskant niet netjes naar beneden wijzen bij het achteruit rijden, dan is er mogelijk een software update van een specifieke module nodig.

Wij hebben het nooit gemerkt, terwijl we toch wat Macans hebben gereden. Echter zijn er soms mensen die klagen over een onscherp beeld van de achteruitrijcamera. Via Porsche of andere partijen zijn er betere te krijgen.

111 punten check

Bij iedere Porsche centrum kan je tegen betaling een 111 punten check laten uitvoeren. Het geeft van een extra paar ogen en een blik van een specialist. Dit ontslaat je zeker niet van je eigen onderzoeksplicht!

15 jaar Porsche Approved Garantie

Een nieuwe Porsche wordt geleverd met een wereldwijde garantie van twee jaar. Na afloop van de fabrieksgarantie kan de garantie verlengd worden met Porsche Approved Garantie. Dat kan tot 15 jaar, wat best bijzonder is. Afsluiten kan voor iedere Porsche die niet ouder is dan 14 jaar en de kilometerstand minder dan 200.000 is. Voor afsluiten voert Porsche een 111 punten check uit en ja dit kost natuurlijk allemaal wel geld.

Motoren

Tot 2018

Macan 252 pk/ 370 Nm

Macan S 340 pk/ 460 Nm

Macan GTS 360 pk/ 500 Nm

Macan Turbo 400 pk/ 550 Nm

Macan Turbo Performance 440 pk/ 600 Nm

Macan S Diesel 250 pk/ 580 Nm

Macan S Diesel 258 pk/ 580 Nm

Vanaf 2018

Macan 245 pk/ 370 Nm

Macan S 354 pk/ 480 Nm

Macan GTS 380 pk/ 520 Nm

Macan Turbo 440 pk/ 550 Nm

Aanbod Porsche Macan op Marktplaats

Op moment van schrijven zijn er bijna 100 exemplaren van de Porsche Macan te koop. Prijzen voor de Porsche Macan variëren van €30.000 tot ruim 130.000 euro. Voor het complete aanbod van de Porsche Macan kun je terecht op Marktplaats Auto.