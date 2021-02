Gelekt: dit is de Volkswagen ID.6! - Autoblog.nl

Ziehier, de droom van iedere leaserijder met vijf kinderen.

Er komen uit alle mogelijke hoeken nieuwe EV’s bij, maar nog lang niet alle segmenten en niches zijn gevuld. Zevenzits EV’s zijn er bijvoorbeeld nog nauwelijks, hoewel er wel binnenkort een derde zitrij voor de Model Y komt. Gezien de daklijn van de Model Y moeten de achterste passagiers óf heel klein zijn óf je moet de achterklep open doen. Gelukkig komt Volkswagen binnenkort met een EV die echt ruim is: de ID.6.

Hoe die er ongeveer uit komt te zzien wisten we al dankzzij de ID ROOMZZ. Deze concept car werd in 2019 op de show van Shanghai geshowd. Uit datzelfde land – China dus – komen nu de eerste beelden van de productieversie.

We kunnen vaststellen dat Volkswagen geen ingrijpende veranderingen heeft doorgevoerd ten opzichte van de concept car. De ID.6 is dus gewoon de ID ROOMZZ met een wat minder funky naam en wat kleinere velgen. Ook de Sharan-achtige schuifdeuren zijn aan de kant geschoven: de productieversie heeft gewoon conventionele deuren.

Mocht je niet ondersteboven zijn van het front: er is nog hoop. Het zou goed kunnen dat de Europese versie een iets andere neus krijgt. De Europese en Chinese ID.4 hebben namelijk ook verschillende fronten.

De technische gegevens zijn nog niet bekend maar de afmetingen zijn wel meegelekt met de foto’s. Die zullen we jullie dus niet onthouden: deze ID.6 is 4.876 mm lang, 1.848 mm breed en 1.680 mm hoog. Dan hebben we het dus over een auto van formaatje Touareg. Voor de verdere technische details moeten we nog even de onthulling afwachten. Die volgt als het goed is later dit jaar.