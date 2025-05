Porsche onthult naam van nieuwe straatlegale supercar

De 911 GT1 Straßenversion van 2025? Dit is de nieuwe supercar van Porsche!

We gaan dit weekend juni in. En dat betekent in elk geval één ding: de 24 uur van Le Mans komt eraan. Een spektakel wat niet alleen raceliefhebbers aanspreekt, maar soms gebruiken autofabrikanten dot podium om ook wat leuks te laten zien.

Dit jaar is de verwachting dat Porsche hier het doek trekt van een straatlegale supercar. In aanloop naar Le Mans heeft de Duitse autofabrikant de naam bekendgemaakt van deze nieuwe auto. En het is geworden, tromgeroffel, 963 RSP.

Porsche 963 RSP

In een teaser is te zien hoe Porsche de naam onthult. Je ziet vakmensen die met chirurgische precisie werken aan de nieuwe supercar en vervolgens komt de naam in beeld. Van de auto krijgen we niets te zien. Dat is echt nog een geheimpje.

De naam is ook niet echt een verassing. Deze straatlegale supercar van Porsche haalt zijn oorsprong uit de 963 LMDh-racer. Weet je nu ook meteen waarom Le Mans is uitgekozen om deze auto te onthullen. Dat is immers de grond waar de 963 LMDh in actie komt.

De 963 RSP kun je zien als een moderne versie van de 911 GT1 Straßenversion. Sinds dat model heeft Porsche nooit meer een raceauto op dit niveau naar de straat gebracht. Er was natuurlijk de Carrera GT en de 918 Spyder, maar dat zijn toch een ander soort auto’s. De 911 GT1 is nooit meer geëvenaard en dat gaat deze Porsche 963 RSP mogelijk wel doen.

Het idee van een straatversie van een Le Mans-prototype is zowel krankzinnig als briljant. De 963 LMDh is een technologisch hoogstandje, met een complexe hybride-aandrijflijn en een race-chassis dat absoluut niet is ontworpen voor drempels, files of verkeersdrempels. Toch lijkt Porsche de uitdaging aan te gaan.

Dat is niet zonder risico. Zo vonden ze het bij Mercedes een leuk idee om een Formule 1-straatauto te maken in vorm van de AMG One. Uiteindelijk blijkt het toch wel heel complex allemaal en kun je deze straatauto niet heel eenvoudig naar de supermarkt rijden zonder handleiding. Idem dito voor de Aston Martin Valkyrie.

Maar aan Porsche hoef je eigenlijk niet te twijfelen. Het merk heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om kwalitatieve auto’s maken. Wat dat betreft kijken we halsreikend uit naar de nieuwe Porsche 963 RSP, want dit moet toch wel iets heel bijzonders worden.