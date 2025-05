O nee, slecht nieuws voor Alfa Romeo’s belangrijkste model

Het ziet er allemaal niet zo rooskleurig uit voor het vervolg van het belangrijkste Alfa Romeo model door vertraging.

Het gamma van Alfa Romeo is de afgelopen jaren aardig uitgebreid met de Tonale en de Junior. De Giulia en de Stelvio gaan al wat langer mee en juist deze modellen zijn toe aan een update. Maar er is slecht nieuws als het gaat om de Alfa Romeo Stelvio, toch wel het belangrijkste model voor de Italianen.

Vertraging binnen Alfa Romeo

De geplande lancering van Alfa’s belangrijkste model wordt namelijk uitgesteld. En niet zomaar een paar weken. We hebben het over maanden vertraging. Daarover bericht persbureau Reuters. De SUV zou pas eind volgend jaar geleverd worden, terwijl de marktintroductie eigenlijk begin 2026 al op de planning stond.

De vertraging is het gevolg van strategisch heroverwegen binnen moederbedrijf Stellantis. De oorzaak? Teleurstellende vraag naar volledig elektrische auto’s. Alfa Romeo had grote plannen met een elektrische Stelvio, maar gooit het nu toch over een iets andere boeg: er komt óók een hybride versie. Die was aanvankelijk niet voorzien, maar wordt nu alsnog ontwikkeld.

Daar is Alfa Romeo niet de enige in. Je ziet bij meer merken dat ze terugkrabbelen op eerdere plannen. Fiat lepelt opeens een verbrandingsmotor in de volledig elektrische 500 en ook de elektrische Porsche Macan is er naar verwachting straks met een ICE.

Consumenten zijn gewoon nog niet klaar voor massaal elektrisch rijden. Het zet de strategie van Stellantis flink onder druk. Zeker merken als Maserati voelen daar financiële pijn van. Echt niemand zit te wachten op een elektrische GranTurismo. Het blijkt een enorme flop.

Italië

De nieuwe Stelvio zou gebouwd worden in Cassino, in het hart van Italië. De fabriek stond symbool voor de belofte van Stellantis aan de Italiaanse regering om productie én banen veilig te stellen. Dat plan loopt nu een deuk op. Hoewel Stellantis volhoudt dat het ‘activiteiten in Italië wil uitbreiden en hervormen’, is het duidelijk dat er intern nog flink geschaafd wordt aan dit masterplan.

Een meevaller is dat de vertraging bij de Alfa Romeo Stelvio vooralsnog géén invloed heeft op de planning van de nieuwe Giulia. De nieuwe generatie staat nog steeds voor volgend jaar op de planning. Beide modellen komen te staan op het nieuwe STLA Large-platform, dat ondersteuning biedt voor meerdere aandrijflijnen. Van verbrandingsmotor tot volledig elektrisch, wat we bijvoorbeeld ook al zien bij BMW. Denk aan 4 serie en i4 en de 7 serie en de i7.

Een andere reden voor het heroverwegen van de Stelvio-plannen is de situatie in de Verenigde Staten. Ongeveer 15% van Alfa Romeo’s verkopen komt uit de VS, maar daar hangt de dreiging van de Trump-tarieven boven de markt.

Kortom, de nieuwe Stelvio laat nog even op zich wachten. Waarvan akte.