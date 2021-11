Porsche Panamera Platinum Edition: dit kost het en dit krijg je

Porsche heeft van de Panamera een exclusieve Platinum Edition voorgesteld. Wat het is en wat het kost lees je na de klik.

De nieuwe Porsche Panamera Platinum Edition is voor een ieder die te lui is om in de configurator van alles en nog wat aan te vinken. Dit nieuwe model is namelijk standaard uitgerust met een behoorlijk aantal zaken die normaal gesproken optioneel zijn. Daarnaast krijg je er ook nog wat Porsche Exclusive spielerei voor terug én een analoge klok.

De Platinum Edition is verkrijgbaar als Porsche Panamera 4 en Panamera 4 E-Hybrid in zowel de gewone als de Sport Turismo. We sommen hieronder voor je op wat onder andere standaard is op deze uitvoering. Weet je meteen wat je zoal krijgt.

Adaptieve luchtvering met Porsche Active Suspension Management (PASM)

Led-matrixkoplampen inclusief Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

AC-lader met 7,2 kW laadvermogen

21 inch Exclusive Design Sport-velgen

Exclusive Design achterlichten

GT-sportstuur

Stoelverwarming voor de achterpassagiers

BOSE Surround Sound System

Het is slechts een greep uit de extra’s die met deze uitvoering komen. Porsche zou Porsche niet zijn als er toch opties zijn. Zo kun je tegen een meerprijs de 20 inch Panamera Style-velgen in Platinum krijgen, mocht je de standaard 21 inch Exclusive Design Sport-velgen maar niets vinden.

Om de Porsche Panamera Platinum Edition toch nog wat speciaals mee te geven heeft het model iets unieks. Op de plek waar normaal gesproken optioneel de Sport Chrono timer zit, tref je nu een analoge klok aan. Dat uurwerk is standaard en zit op elke Platinum Edition.

Prijzen beginnen bij € 130.800 voor de 4 E-Hybrid Platinum Edition. Als Sport Turismo kost deze variant € 134.400. Daarboven zit de 4 Platinum Edition voor € 157.500. Het duurste model is de 4 Sport Turismo Platinum Edition voor € 163.000. Deze Panamera beleeft zijn werelddebuut Los Angeles Auto Show later deze maand. In januari 2022 staat ‘ie bij de Nederlandse Porsche Centra. Bestellen kan per direct.