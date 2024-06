Nederlandse toko brengt ons de Defender pick-up

De makers van de Defender cabrio komen nu ook met een Defender pick-up.

Bij de Defender kun je kiezen uit maar liefst drie lengtematen, wat al vrij uniek is vandaag de dag. Bij de G-Klasse valt er bijvoorbeeld niks meer te kiezen. Toch zijn er van de Defender ook niet meer zo veel varianten als vroeger. Er is bijvoorbeeld geen cabrio. En geen pick-up.

Gelukkig hebben we Heritage Customs. Dit Nederlandse bedrijf, mede-opgericht door Niels van Roij, gaat verder waar Land Rover stopt. Zo kwamen zij eerder met de Defender Cabrio, gebaseerd op de Defender 90.

Ditzelfde Heritage Customs komt nu met een pick-upversie van de Defender. Het betreft een pick-up met ‘dubbele cabine’, gebaseerd op de Defender 130. Het zijn nu alleen nog renders, maar we weten inmiddels dat Niels van Roij niet bang is om daadwerkelijk de zaag in auto’s te zetten.

Omdat er een reservewiel achterop wat minder handig is bij een pick-up, is deze verplaatst naar het dak. Dat zorgt meteen voor een extra stoere loek. De auto is verder opgeleukt met custom velgen (19 of 20 inch), een speciale kleurstelling en vier uitlaten.

De Defender pick-up wordt al aangeboden op de website van Heritage Customs, dus we hebben meteen een prijskaartje. Een pick-up op basis van de P400 kost €155.000 exclusief btw. Inclusief btw wordt dat €187.550. En als er volgend jaar ook nog bpm bovenop komt, zit je opeens op bijna €250.000.

Dan is er ook nog een speciale ‘Pick Up All Blacks’-uitvoering, gelimiteerd op 5 stuks. Dat is de zwarte auto op de plaatjes, die nog duurder is: €172.500 voor belastingen. De zaken moeten dus heel goed gaan, wil zo’n bedrijfswagen kunnen kopen.