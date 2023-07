Legt Porsche alle Carrera GT’s aan de ketting?

De terugroepactie van de Porsche Carrera GT lijkt toch meer om het lijf te hebben dan in eerste instantie gedacht.

‘De Porsche Carrera GT is nog gevaarlijker dan gedacht.’ Dat schreven we in april. Waarom? De Carrera GT staat natuurlijk al te boek als een linke auto en nu bleek dat ook de ophanging het kan begeven. De kans dat het mis gaat is waarschijnlijk minimaal, maar Porsche vond het wel nodig om een terugroepactie op touw te zetten.

In eerste instantie ging het alleen om de 489 exemplaren die in de VS geregistreerd staan. Dat blijkt echter nog maar het topje van de ijsberg te zijn. Inmiddels geldt de terugroepactie voor alle 1.300 Carrera GT’s (of wat er nog van over is).

De terugroepactie heeft dus ook betrekking op de Nederlandse Carrera GT’s. Dat zijn er momenteel 11. Volgens de gegevens van Kenteken.tv staat deze terugroepactie voor alle exemplaren nog open. En dat zal misschien nog wel even zo blijven, maar daar komen we zo op.

Wat is het euvel dan precies? In de omschrijving van de RDW staat dat het om de “de langs- en dwarsarmen van de voor- en achteras” gaat. Deze zijn niet goed behandeld tegen corrosie, met als worst-case scenario dat de bevestigingsbouten kunnen afbreken. En dat moet je niet hebben. Het gevolg is namelijk “verliezen van de controle over het voertuig.”

Foto: @nielskeekstra, via Autoblog Spots

In eerste instantie was er sprake van dat de auto’s eerst gechekt zouden worden. Vervolgens zou bepaald worden of het al dan niet nodig is om onderdelen te vervangen. Vervelend, maar niet onoverkomelijk. Het wordt echter nog een stukje vervelender voor de eigenaren, zo lijkt het.

Carrera GT-eigenaren (waaronder YouTuber TGE) melden namelijk dat de inspectie is komen te vervallen. Dit betekent dat álle Carrera GT’s het advies krijgen om niet meer te rijden tot de onderdelen in kwestie zijn vervangen. En dat zou volgens TGE pas in het derde kwartaal van 2024 het geval zijn.

Nu is het niet zo dat de gemiddelde eigenaar zijn Carrera GT gebruikt voor woon-werkverkeer, maar het zou toch zuur zijn als je een jaar niet met je auto mag rijden. Je denkt misschien: ‘Waarom neem je het risico niet gewoon voor lief?’, maar de verzekering is ook nog een dingetje. Er zijn namelijk verzekeraars die een auto niet verzekeren als de fabrikant adviseert om er niet mee te rijden.

We hebben Porsche Nederland om een reactie gevraagd op dit alles, maar die kan helaas geen uitspraken doen over de terugroepactie. We zijn nog in afwachting van een reactie van het hoofdkwartier van Porsche. Als we meer weten, zullen we dit artikel uiteraard updaten.

Headerfoto: Porsche Centrum Gelderland