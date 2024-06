Nog hetere SUV van Audi met Porsche-power op komst

Er komt een lekker heet gemaakte SUV van Audi met behulp van Porsche.

Audi en Porsche hebben in hun hele geschiedenis wel vaker een samenwerking opgezocht, maar sinds ze allebei bij VAG horen is het een stuk makkelijker om onderdelen aan elkaar uit te lenen. Helemaal nu Porsche met hun Cayenne, Panamera en Macan de basis gevormd door Audi’s producten in de bovenkant van het gamma goed kunnen gebruiken.

Audi/Porsche

Nu is het ook andersom en daar kan Audi van profiteren. De Porsche Taycan was namelijk de eerste auto op het speciaal ontwikkelde PPE-platform van VAG. Daar kwam later de Audi (RS) e-tron GT als derivaat van. Dat platform wordt nu ook gebruikt voor de Porsche Macan Electric.

Q6 e-tron

Dus komt Audi nu ook met een elektrische SUV, de Q6 e-tron. En die deelt zijn platform met de Macan, dus is het logisch dat de twee overeenkomsten vertonen. Wel kiest Porsche duidelijk voor een iets sportievere insteek. De basisversie van de Macan zit qua performance tussen de Q6 en SQ6 in, terwijl de Macan Turbo een stuk boven de SQ6 zit. Nu wordt duidelijk dat Audi dat gat wel wil dichten.

Audi RS Q6 e-tron

Er komt namelijk nog een variant van de Audi Q6 e-tron, namelijk de versie waar Audi Sport zich mee heeft bemoeid. Net als de RS e-tron GT komt er een RS Q6 e-tron die nog meer performance biedt. En dat schijnt aardig rigoureus te gebeuren volgens bronnen aan Autocar. Het verwachte vermogensplaatje is 630 pk, bijna even veel als de Macan Turbo. Datzelfde geldt voor de sprinttijd van 0 naar 100 in 3,3 seconden. Porsche wil nog wel een klein beetje afstand tussen de twee houden, dus wordt de RS Q6 e-tron ietsje meer op comfort gericht.

Qua aankleding zal de Audi RS Q6 e-tron hetzelfde recept volgen als de RS e-tron, waar die wat dikker is uitgevoerd, unieke velgen krijgt en wat sportieve touches in het interieur zoals sportstoelen. De RS Q6 staat op de planning voor volgend jaar, dus liefhebbers van lekker dikke Audi’s met Porsche-power moeten nog heel even wachten.