Porsche test de nieuwe Cayenne tot op het bot

Generatie 3 staat te popelen in de coulissen om de openbare wegen onveilig te maken.

SUV’s uit het premiumsegment zijn onderhand rijdende pinautomaten. Fabrikanten verdienen dik geld aan deze auto’s en Porsche was een van de eerste merken die tegen de merkhistorie in aan de “terreinwagens” ging. Dat heeft de Duitsers geen windeieren gelegd. Sinds 2002 zijn er maar liefst 760.000 Cayennes verkocht. Je zou bijna denken dat die dingen goedkoop zijn.

Op 29 augustus wordt generatie drie onthuld en Porsche meldt trots dat deze Cayenne (aankoopadvies) compleet nieuw is. De balans tussen sportiviteit en comfort is volgens de fabrikant onovertroffen en al sinds 2014 wordt druk getest met deze nieuweling.

Het publiek moet natuurlijk worden opgewarmd voor de onthulling en dus krijg je een gallery vol plaagplaatjes waarin je ziet wat de nieuwe Cayenne in de testfase zoal voor de kiezen heeft gekregen. De prototypes legden in totaal 4,4 miljoen kilometer af bij temperaturen tussen minus 45 (Alaska) en plus 55 graden Celsius (Death Valley).

Goed om te weten: de Cayennes zijn ook op de N├╝rburgring geweest en de ringbaan van Nardo werd eveneens bezocht voor hogesnelheidstests.