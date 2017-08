Chinezen willen Jeep kopen van Fiat Chrysler

Gaat het Marchionne dan toch lukken om de toko van de hand te doen?

Als we de berichtgeving mogen geloven is het Chinese Great Wall Motor Co. geïnteresseerd in een overname van Jeep. Het SUV-merk is nu nog eigendom van Fiat Chrysler Automobiles. FCA doet echter al een poosje verwoede pogingen om fusies aan te gaan of partijen te enthousiasmeren voor een overname van (delen van) het bedrijf.

Great Wall is momenteel contact aan het leggen met FCA om de onderhandelingen op gang te brengen. De Chinezen willen namelijk de grootste SUV-bouwer ter wereld worden en een eventuele overname van het merk Jeep zou een flinke stap in de richting zijn, alleen al vanwege de know-how die het merk in huis heeft. Fiat Chrysler wilde niet reageren op de berichtgeving.

Eerder gingen overigens al geruchten dat Geely interesse zou hebben in een overname van FCA. Ook wil Fiat Chrysler de merken Alfa Romeo en Maserati apart losweken, net zoals dat eerder met Ferrari gebeurde. (via: Automotive News)

Foto: Jeep Grand Cherokee SRT