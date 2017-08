De F1 lanceert officieel kampioenschap voor gamers

Jij denkt dat je een potje kunt sturen?

Liberty Media gooit het over een heel andere boeg dan Bernie Ecclestone, zoveel is duidelijk. De Amerikanen exploiteren de Formule 1 op een manier die de sport veel toegankelijker maakt. Jongeren -waar Bernie weinig mee had, want geen geld- worden daarbij niet overgeslagen.

De F1, Codemasters en Gfinity slaan namelijk de handen ineen voor een eSports kampioenschap dat wordt gebaseerd op de nieuwe F1 2017 game van Codemasters. Het kampioenschap gaat in september van start, net na de release van het spel.

In deze eerste ronde wordt een kwalificatie gehouden waarin de snelste 40 rijders eruit worden gepikt. Daarna zullen de halve finales plaatsvinden tijdens een live event in de Gfinity Arena te Londen op 10 en 11 oktober. De top 20 van deze ronde gaan weer door naar de finale.

Tijdens de laatste race van het echte seizoen in Abu Dhabi zullen de snelle gamers het tegen elkaar opnemen in een event met drie races. De winnaar kwalificeert zich automatisch voor de halve finales van het volgende seizoen √©n deze racer krijgt een eigen character in F1 2018 met als titel “Formula 1 eSports champion expert”.

Soortgelijke initiatieven kennen we natuurlijk van Nissan, dat coureurs rekruteert door middel van virtuele racekampioenschappen. Ook schreven we onlangs over McLaren. De renstal probeert onder rappe gamers geschikte testcoureurs voor het echte F1 team te vinden. Deze coureurs mogen nauw samenwerken met engineers en losgaan in de hypermoderne simulator.