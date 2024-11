Porsche viert het einde van de Dakar met IKEA-spec

Deze Sonderwunsch 911 Dakar is heel eh… uniek.

Van alle 25 versies van de 991.1 (ja, we hebben ze even geteld) was de Dakar misschien wel de coolste. Met deze versie heb je echt wat anders dan de zoveelste Carrera S of Turbo S. En bijna iedere auto wordt cooler als je er een off-road versie van maakt.

Helaas is het nu afgelopen voor de 911 Dakar, want Porsche laat weten dat de productie ten einde is. De 911 Dakar was gelimiteerd op 2.500 exemplaren en die zijn nu allemaal van de band gerold.

Porsche staat stil bij het einde van de 911 Dakar met een uniek Sonderwunsch uitgevoerd exemplaar. Deze is voor een Zweedse Italiaanse klant. Het lijkt erop dat dit niet daadwerkelijk de laatste 911 Dakar is, want dat wordt nergens vermeld.

Deze Sonderwunsch 911 Dakar heeft een unieke kleurstelling die we nog niet eerder hebben gezien. Althans, niet op een Porsche. De auto is uitgevoerd in de kleuren Gentiaan Blue en Signal Yellow, die gescheiden worden door een streep in de kleur Lampedusa Blue. Voor zover wij weten is dit geen historische kleurstelling, maar corrigeer ons vooral als we ernaast zitten.

De blauw-gele kleurstelling is nog tot daaraan toe, maar de velgen zijn ook uitgevoerd in geel met een lichtblauwe rand. Dat is toch een beetje teveel van het goede. Binnenin valt het kermisgehalte mee: we zien gele accenten, maar het interieur is verder gewoon zwart.

Mocht je toevallig binnenkort in de buurt van Stuttgart zijn, dan kun je deze auto ook in het echt bekijken. Deze Sonderwunsch 911 Dakar zal namelijk nog even tentoongesteld worden in het Porsche Museum, voordat ‘ie naar de klant gaat.