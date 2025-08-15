Porsche 911 Spirit 70 is duurder dan een GT3!

Terwijl het gewoon een Carrera GTS is…

In april onthulde Porsche een nieuwe special edition: de Spirit 70. Zoals de naam al doet vermoeden is deze geïnspireerd op de jaren ’70. Best geinig, maar het is geen écht speciaal model, zoals de Sport Classic. Die is in technisch opzicht afwijkend, de Spirit 70 niet.

Toch moet je heel diep in de buidel tasten voor de Spirit 70. We weten nu namelijk de Nederlandse prijs, en die valt niet mee. Voor de Spirit 70 betaal je minstens €323.280. Daarmee is deze auto duurder dan een GT3, die €321.916 kost. Terwijl het ‘slechts’ een Carrera GTS is.

De 911 Spirit 70 moet het puur hebben van de nostalgische kleurstelling. De auto is uitgevoerd in de exclusieve kleur Olive Neo, met bronskleurige accenten en velgen. Verder is de auto voorzien van zwarte striping.

Het interieur heeft ook een retrosausje gekregen met het psychedelische Pasha-patroon wat op meerdere plekken terugkomt. Dit is eveneens uitgevoerd in groen. Mocht je dat too much vinden dan kun je ook kiezen voor grijs. Verder zijn er nog wat speciale logootjes, maar dat was het wel.

Hiervoor betaal je dus €323.280, een meerprijs van €63.780 ten opzichte van de standaard Carrera GTS. Die overigens ook al schrikbarend duur is. Als je een ander kleurtje wil dan Olive Neo ben je nóg duurder uit: €11.200 voor een PTS-kleur en €24.516 voor een PTS Plus-kleur.

Je hebt wel een gelimiteerd model, want er worden niet meer dan 1.500 exemplaren van de Spirit 70 gebouwd. Maar of dit een goede investering is? We kunnen ons niet voorstellen dat er over een paar jaar nog steeds meer dan 3 ton voor neergeteld wordt.

Zelf een Spirit 70 configureren kan nu in de Nederlandse configurator