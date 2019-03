Porsches van WhatsApp-oprichter leveren miljoenen op

Kan hij nu weer ander speelgoed kopen.

In januari werd bekend dat medeoprichter van WhatsApp, Jan Koum, plek wilde maken in zijn garage. Via veilinghuis Gooding & Company leek het de ondernemer een goed plan om afstand te nemen van 10 Porsches uit zijn collectie. Met auto’s als de 911R en de 918 Spyder ging het hier niet om de minste Porsches.

De auto’s moesten en zouden geveild worden. Koum had geen minimumbedrag voor zijn Porsches in gedachte. Mocht niemand hoger hebben geboden dan 5 euro voor zijn 918, dan had de hypercar voor dit bedrag verkocht geweest. Natuurlijk is dit in de praktijk nooit het geval en de WhatsApp-man kan tevreden terugkijken. De bankrekening van de ondernemer is namelijk goed gespekt.

Koum verkocht de 10 Porsches voor zo’n vijf miljoen dollar. De 918 Spyder leverde met bijna 1,5 miljoen dollar het meeste op. Andere auto’s die het goed deden waren zijn 964 Carrera RS 3.8 (1,1 miljoen dollar), zijn 911 GT3 RS 4.0 (582.500 dollar), zijn 997 GT2 RS (445.00 dollar) en zijn 964 Carrera RS (390.000 dollar). De 911 R, die lang niet meer zoveel waard is, leverde ‘slechts’ 313.000 dollar op.

De ondernemer heeft een reputatie van autoverzamelaar hoog te houden. De kans is groot dat Koum met de opbrengst weer gaat shoppen voor andere vierwielers. Met vijf miljoen dollar zakgeld valt genoeg te kiezen. In totaal was de Gooding & Company veiling in Florida goed voor een opbrengst van meer dan 22 miljoen dollar.