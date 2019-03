Lijstje! De 16 blauwe auto’s van Genève 2019

Weet jij ook meteen wat dé kleur is voor 2019.

Na thuiskomt van de Autosalon van Genève gaat de Autoblog-redactie met een vergrootglas door de foto’s heen. Wat valt er op? Wat waren de trends? Overduidelijk was er een grote voorliefde voor blauw onder de autofabrikanten. Alsof ze het hebben afgesproken kleurt de Zwitserse beurs blauw van de auto’s.

Ieder jaar valt er wel zo’n kleurtrend te bespeuren. In 2017 was dat bijvoorbeeld rood, maar twee jaar later zijn we overgestapt op blauw. Het kleurtje kwam in alle vormen voor op de auto’s, check hieronder een overzicht van Genève’s blauwste.

Porsche 911

We trappen af met een klassieker. Niet alleen nieuwe auto’s gingen mee in de blauwe trend. Deze 911 is daar een goed voorbeeld van.



Aston Martin Vanquish Concept

Een tint die anders oogt, afhankelijk van het licht. Altijd een feestje om naar te kijken.



Bugatti Chiron by Mansory

Mansory probeert ons te foppen door een chique donkerblauwe kleur toe te passen op deze Chiron. Mansory en chique, maak dat de kat wijs.



Aston Martin Lagonda

Wederom een Aston Martin, wederom een concept en wederom blauw. De blue game is sterk bij de Britten dit jaar.



McLaren 720S Spider

In dubio of dit nu wel zo’n geslaagde kleur is voor op een 720S. In het geel of donkerrood oogt de supercar toch wat beter.



Volkswagen Passat R-Line

Zeg “R” binnen de Volkswagen-reeks en je spreekt over de kleur blauw. Niet te missen op de stand in Genève.



Zenvo TSR-S

Niet alleen reguliere autofabrikanten kiezen voor blauw. Zenvo gaat mee met de gevestigde orde.



Rolls-Royce Wraith

Rolls-Royce weet hoe ze non-nieuws onder de aandacht moeten brengen. Steek de Wraith in een opvallend kleurtje en het publiek komt toch even kijken. Althans, waar is iedereen?



Carrozzeria Touring Superleggera Sciàdipersia

Ook dit is weer zo’n moeilijke auto. Staat de kleur niet zo fraai of is de Sciàdipersia gewoon een lelijk ding?



CUPRA Formentor

Blauw, maar dan anders. De Formentor is mat blauw en dat ziet er net even wat anders uit.



Alpina B7

De meeste klanten zullen deze auto vermoedelijk in het grijs of zwart gaan bestellen. Blauw kan deze B7 tevens prima hebben.



Peugeot e-208

Misschien wel dé auto van de Autosalon van Genève en dan ook nog eens in het blauw. Peugeot doet alles goed dit jaar op deze belangrijke beurs.



Audi Q4 e-tron

Heel lichtblauw met toch nog een grijzige tint erdoorheen. Je moet je klanten immers niet teleurstellen.



Ferrari F8 Tributo

Laten we eerlijk zijn. Deze kleur blauw is niet de beste tint op de F8 Tributo. Ferrari ging mee in de memo om met iets blauws naar de beurs te komen. Of het nu mooi oogt of niet.



Volkswagen T-Roc R

De Passat met R-line pakketje was niet het enige blauwe R-feest van Volkswagen. Deze T-Roc R met 300 trappelende paarden was ook aanwezig.



Mercedes-AMG GT R Roadster

Nog een mat blauw voorbeeld. De AMG GT R Roadster ditmaal. 585 pk open genieten. Met deze Roadster loop je vast geen blauwtje.