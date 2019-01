WhatsApp oprichter wil van zijn Porsches af

Wie helpt hem?

WhatsApp is vandaag de dag helemaal geïntegreerd in de maatschappij. Is het de beste applicatie voor online berichtenverkeer? Welnee. Alternatieven als Telegram, LINE of WeChat bieden veel meer functies, maar WhatsApp is inmiddels zo onderdeel van een smartphone geworden dat je er niet omheen kunt. Dit is vooral in het Westen zo, in Azië kun je in veel landen WhatsApp prima missen of als secundaire app gebruiken.

Feit is dat mede-oprichter Jan Koum een leuke boterham heeft verdiend met WhatsApp. De beste man heeft onder meer een zeer gave Porsche-collectie. Koum is echter toe aan iets anders en gaat niet één of twee Porsches verkopen, maar een deel van de collectie mag de deur uit. Het gaat in totaal om 10 Porsches. Veilinghuis Gooding & Co organiseert neemt de veiling voor rekening tijdens Amelia Island in Florida.

Koum zegt de auto’s naar eigen zeggen weg te doen, omdat zijn garage niet oneindig groot is. Bovendien gunt hij de auto’s een leven op het circuit bij een volgende eigenaar. Zelf is de ondernemer in elk geval geen held op het circuit. Althans, sommige Porsches die verkocht gaan worden hebben amper kilometers gemaakt.

Tot de collectie behoren onder meer een Porsche 964 Carrera RS, 997 GT3 RS 4.0, 997 GT2 RS en een 918 Spyder. Laatstgenoemde heeft slechts 20 mijl op de teller staan, wat toch wel een doodzonde is. De veiling is op 8 maart.

Dank aan panam1 voor de tip