Dit kost de nieuwe Toyota Camry in Nederland

Heerlijk, zo'n soepele sedan.

De populariteit van de sedan mag in recente jaren dan flink zijn gedaald, Toyota blijft de carrosserievorm gezellig aanbieden in Europa. De Japanse autofabrikant wees de Avensis eerder de deur, maar vond in de Camry alsnog een fraai alternatief. Na 15 jaar keert de auto terug naar ons land, alhoewel niet in exact dezelfde vorm. Voortaan heeft de auto enkel een hybride aandrijflijn.

Inmiddels heeft Toyota deze versie van zijn succesvolle Camry een prijskaartje gegeven voor Nederland. De op het nieuwe TNGA-K platform gebouwde sedan moet hier tenminste 39.995 euro kosten. Klanten zullen de optielijst niet hoeven aan te randen om de auto een beetje fatsoenlijk uit te voeren. Toyota levert de auto namelijk o.a. standaard met een automatische versnellingsbak, 17″ lichtmetalen velgen en climate control. De 2,5-liter viercilinder i.c.m. een elektromotor is de enige beschikbare aandrijflijn. De Camry heeft een gecombineerd vermogen van 218 pk.

Wie zijn auto toch iets spannender voor de deur wil plaatsen, kan eventueel kiezen voor het Dynamic-optiepakket. Als Dynamic kost de Camry 41.995 euro en krijgt hij o.a. een 8″ infotainmentscherm (i.p.v. 7″), 18″ velgen en LED-mistlampen. Wie zakelijk rijdt zal zich beter kunnen vinden in het nog uitgebreidere Business Intro-pakket, dat 43.095 euro kost. Vanaf half mei staat de auto bij de dealer.