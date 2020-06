Poserende Instagrammers beschadigen Ferrari 488

De schade loopt in de vijf cijfers nadat drie jongemannen besloten te poseren bij een Ferrari.

In het huidige social media-tijdperk hebben veel mensen sterk de behoefte om zichzelf non-stop op de foto te zetten. Daar kun je wat van vinden, maar over het algemeen kan het weinig kwaad. Zolang je respectvol blijft richting anderen en hun bezit. Over dat respect beschikt alleen niet iedereen.

Dat bleek vorige week in Frankfurt. Op een donderdagavond kwamen een drie jonge gasten een mooie gele Ferrari 488 GTB tegen. Dat is natuurlijk niet een auto die je zomaar voorbij loopt. Een van de heren wilde wel erg graag op de foto met de Ferrari en ging vervolgens poseren.

Poseren bij een Ferrari mag natuurlijk, maar hij ging iets te ver. De jongeman ging namelijk op diverse plekken tegen de auto leunen en klom vervolgens doodleuk op het dak. In de tussentijd waren zijn vrienden ijverig foto’s aan het maken.

Wat de actie nog eens extra brutaal maakte: de lichten van de Ferrari brandden gewoon, zoals te zien op de foto’s. De eigenaar liet juist zijn stadslicht branden om dit soort ongein te voorkomen. Voor sommigen is dat blijkbaar niet genoeg.

Toen de eigenaar van de Ferrari erachter kwam wat er gebeurd was zet hij een zoektocht in naar de daders. Het gewenste resultaat bleef niet uit: na drie uur was de dader boven water. Dankzij hun eigen stoere foto’s die ze op Instagram hadden geplaatst, met kenteken en al.

De eigenaar heeft een stevig appeltje met de ijdele vandalen te schillen. Er zitten namelijk deuken in het dak en krassen op de achterkant en motorkap. De eigenaar schat in dat de reparatiekosten op kunnen lopen tot maar liefst €30.000. Hij heeft een advocaat in de arm genomen om de kosten op de Instagrammer te verhalen.

Via: Bild

Foto: @carsspotssnl maakt op gepaste afstand een foto van een Ferrari 488 GTB