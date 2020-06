De meest bijzondere supercarspots van 2020 (so far)

Welke bijzondere supercars kwamen jullie dit jaar allemaal al in het wild tegen?

In onze Supercar Week mogen ook supercarspots niet ontbreken. Autojunk staat er namelijk vol mee. In dit artikel lichten we de meest bijzondere exemplaren uit. We kunnen natuurlijk makkelijk een lijstje vullen met alleen maar Ferrari’s en Lambo’s, maar we willen het een beetje afwisselend houden. Daarom lichten we één supercarspot uit per merk. Hypercars laten we even buiten beschouwing, want dat is een categorie apart.

Audi

Een supercar van een Audi, dat kan maar één auto zijn: de R8. Wel heeft de R8 al veel verschillende varianten gekend, verdeeld over twee generaties. Het exemplaar op deze foto is een van de allernieuwste versies: de gefacelifte R8 V10 Spyder. Bovendien is dit de Performance, te herkennen aan het spoilerlipje. Deze kenden we voorheen als de Plus. Met 620 pk is het de meest krachtige (straatlegale) R8 die Audi tot op heden gebouwd heeft.

Alfa Romeo

Wederom om een merk met maar één supercar. Maar wat voor een! De Alfa Romeo 8C kunnen we nu al een tijdloze schoonheid noemen. @toyotafortuner kwam een van de 15 Spyders die op Nederlands kenteken staat tegen in Amsterdam. Achter het stuur zit niemand minder dan prins Bernhard Jr.! Hij naast zijn naam dus ook zijn goede smaak in auto’s van prins Bernhard Sr. geërfd.

Aston Martin

Spotter @gwnfinn deed een hele bijzondere vondst in Londen: een heuse Aston Martin V8 Vantage Le Mans. Met een oplage van slechts 40 stuks is de kans bijzonder klein dat je er een tegenkomt. De Le Mans had maar liefst 600 pk, een indrukwekkend vermogen voor een auto uit 1999.

BMW

Er is dit jaar nog geen M1 geüpload op Autojunk, dus BMW moeten we helaas even overslaan. En de Z8 dan? Dat is toch echt meer sportieve roadster dan een supercar. Al denkt collega @jaapiyo daar anders over.

Dodge

De auto die we hier zien is misschien wel de laatste Dodge (of moeten we zeggen SRT?) Viper. Dat zou natuurlijk ontzettend jammer zijn. We kunnen in ieder geval niet zeggen dat het model roemloos ten onder is gegaan. Het laatste model is namelijk nog net zo bruut als zijn voorgangers. Dit jaar zijn er nog maar twee Vipers verschenen op Autojunk, waaronder dit exemplaar uit Dubai.

Ferrari

Dan zijn we aanbeland bij het eerste echte supercarmerk van dit lijstje: Ferrari. We hebben inmiddels de F12tdf, maar daarmee is de 599 GTO er niet minder begeerlijk op geworden. Zeker niet als het gaat om een wit exemplaar met donkerblauwe striping. @eldoubphotography wist deze prachtige Ferrari te spotten in de omgeving van Nijmegen.

Ford

We keren weer even terug naar Amerikaanse sferen met de Ford GT. Er staan er een handjevol op Nederlands kenteken, maar je moet heel veel geluk hebben om er een tegen te komen. Het exemplaar dat we hier zien is nog eens extra bijzonder. Dit is namelijk een Heritage Edition, te herkennen aan de iconische Gulf-kleuren. Er zijn in totaal 343 GT’s uitgevoerd als Heritage Edition.

Lamborghini

Autojunk staat vol met Aventadors en Huracáns, maar het wordt pas echt bijzonder bij een Centenario. @patrickcoerver kwam de bekende (of beruchte) Nederlandse Centenario tegen. Dit is zonder twijfel een van de meest bizarre auto’s op gele platen. Daar hoort ook een bizar prijskaartje bij: €2.226.915.

Maserati

Maserati is niet een echt supercarmerk. De Gran Turismo is meer een eh… gran turismo. Met deze agressieve MC Stradale begeeft de Gran Turismo zich wel in supercarterritorium. Spotter @dutchstylez kwam een dit bijzonder groene exemplaar tegen in onze hoofdstad. In deze uitvoering ziet de MC Stradale er zeker uit als een supercar. Bovendien zijn er heel weinig supercars die qua geluid aan deze Maserati kunnen tippen.

Mercedes

Voordat de Ferrari Monza, de McLaren Elva en de Aston Martin V12 Speedster daar waren, was er de Mercedes SLR Stirling Moss. De racelegende is ons inmiddels ontvallen, maar zijn naam blijft nog wel voortleven. Onder meer door deze auto. @motorvillage had het geluk er een te spotten in Berlijn. De eigenaar weet hoe het heurt, getuige zijn outfit en de Mille Miglia-stickers.

McLaren

McLaren rekent deze 620R zelf onder de Sports Series in plaats van de Super Series. Desondanks voldoet deze auto aan alle eisen van een supercar. De 620R heeft zelfs een score van 12 op de Schaal van Jaapiyo. Dan is er dus geen twijfel mogelijk: dit is een rasechte supercar. We hadden ook een 720S of 675LT uit kunnen lichten, maar deze auto is toch net een stukje exclusiever. Er worden namelijk slechts 350 exemplaren gebouwd van deze ultieme versie van de 570S.

Nissan

Nissan is niet het eerste merk waar je aan denkt bij een supercar, maar ze hebben er natuurlijk wel degelijk een: de GT-R. Dankzij de gunstige prijsstelling was de GT-R een succes te noemen. Dat maakte de auto voor spotters minder interessant. De Nismo-versie die we hier zien is dat echter wel. Deze is namelijk veel zeldzamer dan een reguliere GT-R. De Nismo beschikt over 600 pk en 652 Nm koppel en is te herkennen aan de spoiler, gewijzigde bumpers en de rode pinstripe rondom.

Porsche

Niet alle 911’s zijn te kwalificeren als supercar, maar de Speedster wel. Deze is namelijk gebaseerd op de GT3. Dat is ook terug te zien aan de voor- en achterbumper. Dit specifieke exemplaar is extra speciaal dankzij de kleurstelling: Black Olive met goudkleurige velgen. De zijkant is opgesierd met zwarte striping, hoewel dat op de foto’s wat slecht te zien is. In totaal worden er 1.948 stuks gebouwd van de Speedster. Toevallig is dat ook het jaar waarin de 356 werd geïntroduceerd.