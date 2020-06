2000 Euro elektrische occasion subsidie: hoe zit het?

We gaan even aan de slag met het begrip elektrische occasion subsidie.

Het heeft eventjes geduurd. Al sinds jaar en dag is de Nederlandse overheid bezig om de zakelijke rijder in een schone lease auto te krijgen.

Met name sleutelen aan de bijtelling leverde effect op. Sterker nog, het was een enorm succes. Althans, als het doel was om zakelijke rijders in auto’s rond te laten rijden die in theorie erg zuinig kunnen zijn. Ja, Gordon Ramsay zou in theorie normale woorden kunnen gebruiken.

De particulier werd een beetje in de kou gezet. Niet helemaal overigens, want op sommige auto’s hoefde bijvoorbeeld geen wegenbelasting betaald te worden. De regeling geldt voor zowel nieuwe als gebruikte auto’s. Het voordeel van gebruikte occasions zijn de lagere prijzen en je hebt geen levertijd.

Alleen particulier

De regeling geldt alleen voor particuliere auto’s. Let wel: auto’s die particulier zijn aangeschaft. Als jij kilometervergoeding krijgt omdat je met je eigen auto naar je werk rijdt, mag je alsnog gebruik maken van de regeling. Jouw werkgever kan de auto echter niet voor je kopen en dan bijvoorbeeld zelf een aanvraag doen voor de regeling.

Wel Private Lease

De korting is niet te krijgen voor mensen die de auto op de zaak kopen of leasen. Wel kun je de elektrische auto subsidie ontvangen als je de auto privé leaset. Dan krijg je elke maand een bedragje uitgekeerd als tegemoetkoming. Zolang je de auto privé leaset, krijg je de tegemoetkoming tot een maximum van 48 maanden. Dit geldt uiteraard ook voor nieuwe auto’s.

Prijs: tussen 12.000 euro en 45.000 euro

De elektrische subsidie geldt alleen voor auto’s met een nieuwprijs tussen de 12.000 en 45.000 euro. Uiteraard zit er ook een maximum aan. Mensen die meer dan 45.000 euro op een EV stukslaan hebben kennelijk geen subsidie nodig. Overigens, let er ook goed op dat het gaat om de oorspronkelijk nieuwprijs. Als de auto volgens het kenteken meer dan 45.000 heeft gekost, vervalt de subsidie.

Actieradius

Erg belangrijk om even rekening mee te houden is de actieradius. Als de officiële opgave LAGER is dan 120 kilometer, krijg je géén subsidie. Het gaat overigens niet om realistische actieradiussen (kom op zeg!), maar volgens de NEDC. Voor een Twizy of zo krijg je géén subsidie. Dan moet je maar gaan fietsen met een poncho, ofzo.

Actieradius II

Je krijgt subsidie op elektrische occasions. Dat is hetzelfde als korting op MiniDisc spelers na de introductie van de iPod, bij wijze van spreken. Het is oudere technologie die zich heel snel ontwikkeld. Veel auto’s hebben een actieradius volgens de NEDC die lager is dan 200 km en de laadtijden zijn lang.

RDW

De subsidie voor een elektrische occasion geldt alleen bij een RDW-erkend bedrijf. Zo eentje die dus een zogenaamde ‘bedrijfsvoorraad’ heeft. Dus je kan niet achter het station van Apeldoorn een EV verpatsen met subsidie. Beun de Haas met een voortuin vol Nissan Leafs maar zonder RDW bordje aan de muur is dus ook niet goed. Het kan dus ook niet als je via een andere particulier koopt of een eigenaar van een bedrijf dat de auto privé wil verkopen. Dat het in het laatste scenario niet kan is logisch, maar mensen kunnen stoppen met logisch nadenken als subsidie erbij komt kijken. Zo hebben 25.000 slachtoffers de vergissing gemaakt om een Outlander PHEV te rijden.

Maar veel ondernemers hebben eerst zelf geprofiteerd van lage bijtelling, dus hier kan best wat aanbod zijn. Als zij dan een particulier de € 2.000 subsidie gunnen dan moet de verkoop dus via een ‘echt autobedrijf’ gaan. Dat iemand een ‘gewoon bedrijf’ heeft is niet voldoende.

Minimale duur

Ook goed om te weten: als je de incentive ontvangt, moet je de EV 3 jaar op jouw naam laten staan. Kijk dus uit als je de auto tussentijds over zet op naam van je vrouw (m/v). Als je de auto tussentijds verkoopt, moet je een deel van het subsidiebedrag weer terug betalen.

Keurmerk Private Lease

Het zelfde geldt voor lease auto’s. Alleen bij bedrijven die zijn aangesloten en het Keurmerk Private Lease hebben, is het mogelijk om de subsidie te krijgen. Deze subsidie krijg je dan per maand uitbetaald. Na vier jaar heb je het totale bedrag ontvangen en stopt de subsidie. Als je de auto tussentijds verkoopt, vervalt de subsidie uiteraard ook. Maar op het moment dat je een elektrische occasion gaat private leasen, is een goede fiets of spiksplinternieuwe OV-chipkaart ook een goede optie, nietwaar?

Let op de prijzen!

Handelaren willen uiteraard hun waar zo goed mogelijk verkopen. Dat is logisch. Dat doen mensen ook op een Tinder profiel. Om alvast op de zaken vooruit te lopen, zien we al dat diverse handelaren, garages en dealers de subsidie als korting al in de vraagprijs hebben verwerkt. Dus voor een auto van 12.000 euro dient dan alsnog 14.000 euro afgerekend te worden. Met een beetje humor zegt ‘ie ook nog eens dat het een meeneemprijs is en krijg je pas garantie na bijbetaling. Om met Tunahan Kuzu te spreken: trap er niet in!

Aanvragen

Aanvragen kan vanaf 1 juli 2020. Let op! Subsidie kan je aanvragen op tweedehands elektrische auto’s die vanaf 4 juni op naam zijn gezet. Dus je kunt OOK nu al kopen. In principe kun je nu gewoon de aanvraag indienen. Wel belangrijk om te weten: je hebt 60 dagen de tijd om de aanvraag in te dienen. Je garage kan het ook voor je doen, maar dan zul je deze moeten machtigen.

De subsidiekraan kan dicht!

Ook goed om te weten is dat de subsidie niet oneindig is. Er is 17.200.000 vrij gemaakt. Een eenvoudige rekensom leert ons dat er 8.600 elektrische gebruikte auto’s aan particulieren verkocht kan worden met subsidie of maximaal 4.300 nieuwe elektrische auto’s. Als blijkt dat er voldoende geld in de pot zit, blijft de subsidie van kracht tot 1 juli 2025.

Koop niet blind

Misschien een rare opmerking: maar heb je echt een elektrische auto nodig? Nu kun je die vraag ook stellen of je uberhaupt een auto nodig hebt, maar dat vraagstuk laten we buiten beschouwing. Wat we bedoelen: het is heel attent dat er iets van een subsidie is voor elektrische occasions. De meeste EV occasions zijn echter niet al te best: weinig range en lange laadtijden. De subsidie is niet van Outlander-esque proporties. Als je toch al twijfelde om een gebruikte e-Golf, i3, Leaf of Zoe te kopen: nu is het nog iets interessanter. Maar ga je zeker niet blind staren en koop vooral niet blind.