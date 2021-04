Potente Volkswagen ID.3 rivaal op komst voor 2023 - Autoblog.nl

De Volkswagen ID.3 opereert in een momenteel redelijk uniek segment. Daar gaat verandering in komen in 2023.

Volkswagen is er eindelijk aan toe om potente elektrische auto’s te verkopen. Hun eerste wapenfeiten zijn de ID.3 en ID.4. De ID.4 is een kleine crossover die nog wel te vergelijken is met bijvoorbeeld de Tesla Model Y of Volvo XC40 Recharge. De ID.3 is iets unieker. Naast de Nissan Leaf is het de enige auto boven het B-segment die ‘gewoon’ een hatchback is.

Rivaal

De ID.3 is na een lastige start wel een succes. Je gaat je afvragen waarom het ‘reguliere’ C-segment niet drukker is. Eén merk, of concern, is bezig met langzaamaan weerstand bieden tegen de ID.3. Dat is het merk wat nu hard bezig is een elektrisch arsenaal te bouwen: Peugeot.

Elektrische 308

Recent werd namelijk de nieuwe Peugeot 308 onthuld en het ging toen om de benzinevariant. Wel komt er een versie die benzine combineert met elektriciteit (PHEV), maar een volledig elektrische versie is er nog niet. Peugeot bevestigt dat ze daar mee bezig zijn. Een volledig elektrische Peugeot 308 is onderweg. Dat meldt iemand van Peugeot aan Automotive News Europe.

2023

Er is nog weinig bekend over de elektrische Peugeot 308, maar er is al wel een jaar waarin deze op de markt moet komen. 2023, over twee jaar dus. Tegen die tijd gaat Opel op basis van de nieuwe 308 ook met een elektrische versie van de Astra komen. De nieuwe generatie Astra, de eerste die op een PSA-platform komt te staan, gaat sowieso 308-trekjes krijgen qua bouw. Deze krijgen we ook binnenkort te zien.

Platform

Het zou voor Peugeot makkelijk zijn om de elektrische 308 op hetzelfde platform te zetten als de Citroën e-C4. Het CMP-platform waar deze op staat is een prima basis, maar meer bedoeld voor kleine auto’s zoals de Peugeot e-208. Peugeot is voor de elektrische 3008, die ook in 2023 komt, bezig met een nieuw elektrisch platform genaamd e-VMP. Het is waarschijnlijker dat de elektrische Peugeot 308 en Opel Astra op dat platform komen.

Nog een paar jaar geduld voordat Peugeot de Volkswagen ID.3 een poepie gaat laten ruiken. Voor zover dat nog op tijd is.