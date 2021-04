Dit kost de gloednieuwe Kia EV6 - Autoblog.nl

Kia laat ons niet lang wachten op de prijs van de eergisteren onthulde EV6.

Dat Kia en elektrisch prima samengaan heeft de Kia e-Niro wel bewezen. De Koreanen bieden hiermee een prima prijs-kwaliteitverhouding. Qua looks is de Kia e-Niro niet heel bijzonder. Dat komt vooral omdat de auto (net als de e-Soul) gebaseerd is op een conventioneel model.

Eergisteren konden we kennis maken met de allereerste Kia die van de grond als EV is ontwikkeld: de EV6. Qua naamgeving is het er niet spannender op geworden, maar op andere vlakken zeker wel. De EV6 heeft namelijk een uniek design en indrukwekkende specs.

De EV6 zier er een beetje uit als het resultaat van een kop-staartbotsing tussen een Aston Martin DBX en een Volkswagen Golf. Daarmee doen we de ontwerpers waarschijnlijk enigszins te kort. De Koreanen hebben namelijk wel een uniek ontwerp neer weten te zetten.

De prestaties liegen er ook niet om. In ieder geval die van de topversie – de EV6 GT – niet. Met twee elektromotoren weet Kia aan 584 pk te komen. Daarmee is het de krachtigste Kia ooit. Het is tevens de snelste: de EV6 GT doet 0-100 km/u in 3,5 seconden. Daarmee kun je dus aardig wat sportwagens te kakken zetten bij het stoplicht. Ook de topsnelheid is indrukwekkend, zeker voor EV’s. Die is namelijk 260 km/u. Voor de goede orde: dat is net zo snel als een Taycan Turbo S.

De doorsnee Kia-klant zal wellicht niet direct behoefte hebben aan 584 pk. Voor hen is de instapper met 169 pk waarschijnlijk interessanter. De acceleratie is niet zo belangrijk bij deze variant, belangrijker is dat deze een actieradius heeft van 400 km. Later zal ook nog een 77,4 kWh-versie volgen die 510 km aan range moet faciliteren.

Dan nu de cijfers waar het in dit artikel om te doen is: de prijzen. De instapper is er vanaf €44.595. Daarna volgt de EV6 GT-Line. Deze versie heeft standaard de 77,4 kWh-accu, een sportiever exterieur en een rijkere uitrusting. De versie heeft nog wel standaard RWD, maar is later ook met AWD te krijgen. De GT-Line is er vanaf €56.895.

En wat betaal je voor een Kia die supercars kan aftroeven? De Kia EV6 GT is er vanaf €63.595. Best een hoop geld voor een Kia, maar als je het vergelijkt met het andere GT-model van Kia, de Stinger GT, valt het weer mee.