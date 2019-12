Dit is wat we al weten over de nieuwe Audi A3

Ook bij Audi is het tijd voor een nieuwe C-segmenter. Hoog tijd. Wij zetten even wat info op een rijtje over de nieuwe A3.

Autokopers houden van vernieuwing. Daarom gaan auto-onthullingen tegenwoordig sneller dan dat je “Vorsprung durch Technik” kan zeggen. Bij Audi gaan ze wat dat betreft als een speer. De onthulling van de nieuwe A8 lijkt gistermiddag gebeurd te zijn en sindsdien is het hele gamma vernieuwd. In de vorm van of een compleet nieuw model, of een grondige facelift waar de auto – helemaal voor Audi-standaarden – bijna onherkenbaar vernieuwd is. Toch valt er op één hoekje van de Audi-dealer een grote schaduw. Op een plek waar je dat op papier niet zou willen.

De Audi A3. Het is sinds de komst van de A1 niet meer de instapper van Audi, maar wel een auto die opereert in een zeer belangrijk segment. Het is de Golf van Audi. Het is ook in vrij letterlijke zin een Golf, want hij baseert zich uiteraard op het MQB-platform. Dat is geen prestatie an sich, daarover later meer. Wat dus wel belangrijk is, is de leeftijd. De introductie van de driedeurs A3 was vroeg in 2012, met de Sportback die later dat jaar volgde. Ook daarover later meer, maar we hebben het dus over een model wat na acht jaar(!) nog steeds in de prijslijsten staat, met alleen een facelift in 2016 om het ergste te verhelpen.

In zijn tijd pikte Audi een hoop carrosserievarianten op. Driedeurs, Sportback, Limousine en Cabriolet. Ook kwam de auto als g-tron (aardgas), e-tron (wat toen nog voor PHEV stond) en natuurlijk een standaard rits TFSI’s en TDI’s uit het standaard VAG-assortiment. Allemaal klinkt het alsof de A3 de tand des tijds doorstaat. Een blik op bijvoorbeeld het interieur laat andere dingen zien. Helemaal nu de nieuwe Golf en Octavia qua techniek het vernuft pakken op het gebied van MQB-auto’s, weet je dat het tijd is voor een nieuwe A3. Om nog maar te zwijgen over het feit dat nog boven de twee VAG-broers nog de gloednieuwe BMW 1 Serie en Mercedes A-Klasse zitten, die de A3 er uit laten zien als een dinosauriër. Een opvolger kan niet gauw genoeg komen.

Introductie maart 2020

Om te beginnen met het termijn: gelukkig wordt de op sterven na dode A3 al vrij snel vervangen. Wij kregen immers van Audi recent een planning waar in staat dat – in België – Audi de A3 lanceert in maart 2020. De nood is hoog, maar het lijkt realistisch. Diverse ingepakte testmodellen worden hier en daar gespot, ook door onze eigen lezers.



Image-credit: een AB-lezer wist de ingepakte A3 van zijn voorganger te onderscheiden. Via Autojunk.

Basis MQB, geen Golf- of Octavia-kloon

Zoals gezegd gaat de A3 qua basis eerder voor evolutie dan voor revolutie. Voeg hier een willekeurige ‘Audi vernieuwt immers nooit’-grap toe, maar in dit geval lijkt het logisch. Het MQB-platform doet zijn werk goed voor de Volkswagen Groep. We kunnen nog geen concrete feiten plaatsen wat betreft de benzine- en dieselaandrijflijnen, maar we kunnen wel even kijken naar de nieuwe Golf en Octavia. Die kozen beide qua platform ook voor evolutie, getuige het in basis vrij gelijke motorenplatform met hun voorgangers. Dat betekent voor de A3 dat hoogstwaarschijnlijk de 1.0, 1.5 en 2.0 TFSI, alsook de 2.0 TDI een comeback maken. Never change a winning team.

Dat de A3 onderhuids gelijkenissen gaat vertonen met de Golf en Octavia is eerder regel dan uitzondering. Nu die beide auto’s qua techniek en interieur naar een veel hoger plan zijn getild, zou Audi er mee wegkomen om vier ringen op deze interieurs te plakken en hem op pad te sturen. Dat zou zonde zijn, want Audi heeft in hun nieuwe reeks modellen een gloednieuw en technisch zeer gelikt interieur gestopt. Als je een realistische verwachting wil, dan is onderstaande foto van de nieuwe Q3 best een goede richtlijn. Toch zou dat zonde zijn, want de Q3 is een ‘spaarversie’ van het échte Audi-interieur. Nee, qua kwaliteit zal het meevallen hoeveel er is bespaard, maar bijvoorbeeld het tweede touchscreen voor de klimaatregeling ontbreekt. Ja, je kan moeilijk verwachten dat de Audi Golf een A8-interieur krijgt, maar Mercedes laat met de A-Klasse zien dat het niet onmogelijk is om het interieur van het ‘instapmodel’ grotendeels gelijk te schakelen met de topklasse. Daarover nog niks concreets, maar aangezien Audi zo voorspelbaar is moet het realistisch zijn. Zo, en nu geen grappen meer over Audi’s vernieuwingsstrategieën.

Geen driedeurs

Wel concreet (en logisch): Audi gaat de nieuwe A3 alleen leveren met een minimum van vier deuren. De driedeurs variant is sowieso stervende in de autowereld, dus VAG gooide de SEAT Leon driedeurs, Golf driedeurs en Audi A1 driedeurs al in de kliko. De A3 wacht hetzelfde vonnis. Waarom verdwijnt de driedeurs? Dat is de moeite waard om eens meer info over te geven, maar de korte versie is dat je weinig bijbetaalt voor twee deuren extra. En wat doe je nou liever: de hele tijd aan een hendel trekken om de stoel naar voren te doen, of je achterpassagiers gewoon een volwaardige set portieren geven? Bovendien was de A3 onder de noemer ‘Sportback’ gewoon stiekem een soort A3 Avant. Veel meer auto voor je geld. Een driedeurs auto wordt hem niet meer in deze jaren.

Geen Cabrio

Wanneer ondergetekende woorden in de mond neemt als “Audi gaat de nieuwe A3 alleen leveren met een minimum van vier deuren”, dan haast je je waarschijnlijk al naar de reacties om te zeggen dat de Cabriolet er ook nog is. Deze A4 Cabrio-opvolger is zo gek nog niet. Toch is dit ook niet het succes wat Audi hoopte neer te zetten en na twee generaties in de A3-familie mogen we ook ajuus zeggen tegen de dakloze driedeurs A3. Zoals in het gelinkte artikel gezegd was de dakloze A3 in zijn eerste generatie een soort vreemde hatchback, maar sinds de tweede generatie de lijnen van de sedan overneemt, lijkt hij als Audi A3 Coupé helemaal zo gek nog niet. Hé, een A3 Coupé, klinkt dat niet gaaf? Misschien wel, maar met de toekomst van de TT en R8, serieuze coupés, al aan een zijden draadje, is het lastig om van Audi te verwachten om deze niche te vullen.

Wel een Limousine

Goed, dat is dus wat we niet krijgen. Wat we wel krijgen is een versie van de A3 die succesvol bleek. Dat is de Limousine. Om gelijk even een misverstand de wereld uit te helpen: nee, Limousine is geen foute term. Want als je denkt aan een Lincoln Town Car met een gigantisch blok ijzer tussen de wielen, dan denk je aan een verlengde limousine. De term Limousine is officieel wat Audi gebruikt om hun auto’s met konten aan te duiden, al is de term A3 Sedan misschien ietsje gangbaarder. Hoe je hem ook noemt, de compacte sedan maakt een comeback. In premium-land in ieder geval. Sedans zijn vooral in andere regio’s populair, dus in (West-)Europa had men er maar moeite mee om Ford Focus Sedans, Opel Astra Sedans en Volkswagen Jetta’s te slijten. Toch kan het uit om de wagens ook hier aan te bieden.

Sinds Mercedes raak schoot met de CLA hebben die nu twee sedans in dit segment, de CLA en de A-Klasse Sedan. Ook BMW springt op de hype door de 1 Serie Sedan 2 Serie Gran Coupé te presenteren. Al bijna sinds het begin had Audi het weerwoord tegen deze twee concurrenten in de vorm van de A3 Limousine. Het bleek, helemaal in andere markten, een schot in de roos voor de A3. Het zou dom zijn om hem te droppen. Dat doet Audi dan ook niet, de Limousine houdt het gewoon vol. Onze collega’s van Kolesa.ru schetsen alvast een beeld van hoe de Audi A3 (Limousine) eruit kan komen te zien. Op basis van spyshots en gelekte info, zouden ze wel eens verrassend dicht bij de waarheid kunnen zitten.

Wel hybride

Een volledig elektrische A3 blijft nog even uitgesteld. Er gaan zelfs hier en daar geruchten rond dat Audi met hun eigen versie van de el-Born of ID.3 komt. Verrassend genoeg kwam Audi eind dit jaar nog even met de A3 e-tron op de proppen, die zijn return maakt. Deze stokoude PHEV dateert nog uit de tijd dat de plug-ins van Audi nog geen TFSI e heetten. e-tron is nu de term die op volledig elektrische Audi’s wordt geplakt.

Het is niet bevestigd dat de A3 e-tron als TFSI e terugkeert, maar alle tekens zijn gegeven. De terugkeer van het oermodel. Het feit dat zijn nieuwe MQB-broers ook als plug-in worden geleverd, dus de motoren zijn er klaar voor. Het feit dat plug-ins momenteel weer heet zijn. En natuurlijk het groene idee op zich. Niet alleen is het MQB-platform klaar voor plug-ins, ook Mild Hybrids spelen een rol bij de Golf en Octavia. Audi heeft in hun overige modellen al een ruim assortiment MHEV-motoren, dus dat is niet onwaarschijnlijk. Ook worden de huidige A4 en A5 nog steeds geleverd als g-tron. Aangezien deze aardgasmotor ook een rol speelt in de Golftavia, zou zelfs die een terugkeer kunnen maken.

Wel een S3 en RS3

Om met het mooiste af te sluiten: de petrolhead wordt ook nog bediend. De huidige A3 kun je als S3 krijgen met een 300 pk sterke 2.0 TFSI, of de versie die nog gaver is: de RS3 met een 2.5 liter vijfcilinder TFSI (400 pk). In de lagere segmenten één van de best klinkende auto’s en sinds de facelift ook verkrijgbaar als Limousine. Niet alleen zijn dit leuke versies van de kleine Audi, ook zijn ze (vooral in andere markten) betaalbaar genoeg om een relatief verkoopsucces genoemd te worden. Audi heeft van nog maar weinig van hun modellen een RS-versie niet laten terugkeren, sterker nog: met hun ruime assortiment S- en RS-modellen in het SUV-gamma worden het er alleen meer. Ook zeggen diverse bronnen dat het afschieten van de snelle A3’s niet op de planning staat.

Motorisch kunnen we niks bevestigen noch ontkrachten. We kunnen wel een voorspelling doen op basis van de SUV-broer van de A3. De Q3 komt namelijk ook nu weer als RS Q3 en yes: die heeft de 2.5 liter vijfcilinder aan boord. Wij durven nog net niet te bevestigen dat dit blok een comeback maakt, maar de kans is zeer aanwezig. Terwijl Mercedes compleet loco gaat op het uitmelken van de viercilinder (en oké, 421 pk is netjes) en BMW een rasechte M-versie van de 1 Serie niet in het assortiment opneemt, zou een RS3 met de vijfcilinder een frisse wind zijn. Wel levert de RS Q3 precies 400 pk: evenveel als de huidige RS3. Bij vernieuwing hoort vaak een pk-boost. Dus ofwel ze voeren het blok op, of ze nemen een TFSI-vierpitter om de strijd ‘eerlijk’ aan te gaan met Mercedes. Daarover komen we spoedig meer te weten. Wat betreft de S3 zijn er twee opties: een nog ietsje verder opgevoerde 2.0 TFSI, of zoals zijn grote S-broers, een diesel. Let wel dat de S4, S5, S6 en S7 een 3.0 TDI hebben, zo’n blok gaat voor de S3 wat ver. Een opgevoerde 2.0 TDI in een S3 is iets wat wij niet snel zouden aannemen, maar je weet het maar nooit daar in Ingolstadt.

En voor de rest is het afwachten. Zoals gezegd is maart 2020 genoemd, wanneer de A3 definitief het levenslicht ziet en op de markt verschijnt, dat zien we ASAP.