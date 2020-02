Deze Toyota Hilux heeft dé V8 AMG motor

Jazeker, die blubberdikke 6.2 V8 van AMG in het vooronder van een onverwoestbare Toyota Hilux.

Een Toyota Hilux met AMG motor. Dat klinkt als een bak sushi rijst met een dikke Bratwurst erop. Zoals wel vaker met bijzondere gerechten is de uitwerking ervan het belangrijkste of het wel of niet geslaagd is. Met auto’s is dat natuurlijk niet anders.

Japanse AMG’s

Japanse auto’s met AMG op de bips zijn natuurlijk niet nieuw. Eind jaren ’80 had Mitsubishi de Galant AMG en de Debonair in AMG trim. AMG was destijds een tuner en het komt wel vaker voor dat een grote fabrikant aan een specialist vraagt om een aparte uitvoering te maken.

Toyota Hilux met AMG V8

In dit geval gaat het niet om Mitsubishi, maar om een Toyota. En niet zomaar een Toyota. Nee, het gaat om de onverwoestbare Hilux. Het filmpje (dat je hier kunt bekijken) laat helaas niet zien hoe ze de M156 V8 erin gelepeld hebben en wat er allemaal bij kwam kijken. Maar hey: mogen we niet een keertje gewoon genieten van het eindresultaat?

Petrolheads

We zien twee petrolheads die zitten te giechelen op de klanken van de 6.2 liter grote V8 in een vrij modale bedrijfswagen. Oh, en die klanken mogen er zijn: volvet, romig en blubberdik. Zó wil je dat een V8 klinkt. Zoals advocaat Saul Goodman zijn favoriete dames omschrijft: klasse, met een fout randje. Zo rauw als een Amerikaanse V8 is de AMG niet, maar de motor is aanzienlijk gruiziger dan een andere Europese achtcilinders. Voor liefhebbers van dikke motoren zijn er dus voordelen aan het rijden op grijs kenteken.

Geen sleeper

Ook leuk is hoe ze het uiterlijk hebben aangepast. Niet over de top, maar ook zeker geen ‘sleeper’. Als je het voor elkaar kan krijgen om een AMG V8 in een Hilux te monteren en het geheel laat werken: dan mag je dat best een beetje laten zien. Het zijn slechts wat ‘Edition 1’-esque stickers en een paar AMG logo’s. Precies goed. Iedereen zou denken dat de stickers de enige modificatie is. Totdat je ‘m aanslingert, uiteraard.

Fotocredit: Speed & Sound via YouTube.