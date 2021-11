Prijs Cayman GT4 RS bekend (en bijzonder hoog!)

De prijs van de Porsche 718 Cayman GT4 RS is niet voor de poes. Maar ja, had je anders verwacht?

Vanochtend werd de ultieme Porsche Cayman onthuld, de GT4 RS. Het is de uitvoering die we allemaal heel graag wilden, maar nooit kregen. Porsche is niet kinderachtig geweest. Het is niet zomaar een 718 GT4 met minder uitrusting en een sportuitlaat. Zo is de motor uit de 911 GT3 afkomstig en in dit geval goed voor 500 pk!

De prijzen van de Porsche GT4 RS zijn nu ook bekend. Mocht je hopen dat het een koopje iss: nee. Het is een speciale Porsche gebouwd door de Motorsport-divisie, die zijn nooit goedkoop. Daarbij is het een auto met een atmosferische motor. Die zijn op papier altijd wat minder gunstig qua uitstoot. Dit resulteert vervolgens in een flinke CO2 BPM-boete. Uiteraard moet de tussenhandel er ook nog iets aan verdienen.

Prijs Porsche 718 Cayman GT4 RS

De prijs van de Porsche 718 Cayman GT4 RS is … 222.000 euro. Dat moet je niet omrekenen naar guldens, uiteraard. Het is een schrikbarend hoog bedrag. Een bedrag waarvoor je ook een heel erg fatsoenlijke Porsche 911 kunt kopen. Het ding is, dit soort auto’s zullen nooit meer gebouwd gaan worden. Dit is de laatste der mohikanen. We hebben gezien met de generaties van de GT3 RS van de 911 dat ze al gauw voor meer geld verkocht worden dan dat ze nieuw moesten opbrengen. Wellicht dat Porsche de marges iets heeft verhoogd: ze worden immers toch wel verkocht. Als je nul opties aanvinkt, ziet ‘ie er zo uit:

Opties

De prijs van 222.000 euro is dan nog maar het begin. Het is namelijk een Porsche, dus je kunt ‘m aankleden totdat je portemonnee of partner tegen begint te stribbelen. Voor 16.699 euro heb je het Weissach-pakket, dat standaard het Clubsport pakket behelst. Keramische remschijven (PCCB) kosten 8.356 euro. Non-metallic blauw? 3.394 euro. Opvallend is dat de reguliere metallic kleuren nu net zo duur zijn als de speciale kleuren.

Is het allemaal heel erg duur? Nee! Een bagagenet in de voetruimte van de passagier is gewoon gratis. Ook een leuke optie in de geest van de ‘RS’ is het verval van audio- en communicatiesysteem. Dan heb je geen radio en navi, maar bespaar je wel een paar kilo. Ook die optie is 0 euro. In plaats daarvan heb je extra opbergruimte voor als je een doosje aardbeien wil meenemen. Ofzo.

Prijzen concurrentie Porsche 718 GT4 RS

Uiteraard hebben we ook even gekeken naar de concurrentie. Daar kunnen we kort over zijn: die is er nauwelijks. De enige auto die gelijkwaardige prestaties biedt, is de Porsche 911 GT3. De andere is – opmerkelijk genoeg – de Alfa Romeo Giulia GTAm. Auto’s als de Nissan GT-R, Mercedes-AMG GT en dergelijke zijn niet meer leverbaar. De échte sportwagens van McLaren en Ferrari zijn weer ietsje prijziger. Het is wachten op de BMW M4 CSL enerzijds en de McLaren Artura anderzijds. Tot die tijd hebben we dit korte overzichtje:

Porsche 718 Cayman GT4 | 154.100 euro

Porsche 911 Carrera GTS | 191.800 euro

Alfa Romeo Giulia GTAm | 226.888 euro

Porsche 718 Cayman GT4 RS | 222.000 euro

Porsche 911 GT3 Touring Package | 248.800 euro

Porsche 911 GT3 | 249.212 euro

Porsche 911 Turbo | 258.400 euro

De prijs van de Porsche 718 Cayman GT4 is bekend, dus dat betekent dat je ‘m ook kunt samenstellen in de configurator. Degene die de duurste 718 weet samen te stellen, wint het internet.

Met dank aan Jeffrey voor het tippen!