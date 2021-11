Mercedes-AMG GT63 zonder S nu nog dikker

Deze Mercedes-AMG GT63 zonder S is nog dikker zonder dat het een S is.

Het is een van de lastigste dingen om te doen: een Mercedes-Benz aanpassen. Mercedessen hebben altijd een bepaalde uitstraling gehad. Deze is positief gezegd op zijn minst voornaam en luxe. Als je de juiste uitvoering hebt en combinatie qua kleur en wielen, kun je zelfs een chique verschijning ervan maken.

Anderzijds is het natuurlijk ook waar. Met een paar modificaties kan het snel een foute bak worden. Uiteraard, bij een Audi of BMW is dit natuurlijk niet heel anders, maar ergens lijkt het bij Mercedes-Benz meer van toepassing te zijn dan bij de Duitse tegenstrevers. Wellicht omdat Audi’s wat strakker zijn vormgegeven en BMW’s iets sportiever van aard zijn, wellicht. Uiteraard is de voorgaande zin uiterst discutabel.

Aangepaste Mercedes-AMG GT63

Enfin, bovenstaande gedachte spookte door het hoofd bij het zien van de afbeeldingen van deze Mercedes AMG GT63. Het hoogtepuntje zijn natuurlijk de wielen. De originele Mercedes AMG GT63-wielen wielen zijn van BBS, Fuchs of Apptech (afhankelijk van het model) en zijn al van topkwaliteit. Maar Vossen denkt het beter te kunnen. Het model is de M-X4T, een driedelig gesmeed wiel. Wat de voordelen daarvan zijn kun je lezen in dit velgensoorten-artikel.

Bijzonder fraai is de gepolijste rand (Gloss Clear) en het middendeel in donkergrijs (Dark Smoke). Uiteraard wordt het geheel afgemaakt met rode naafdopjes. De wielen zijn enorm: voor meten ze 22 inch diameter en 10 inch in breedte. Achter zijn ze eveneens 22 inch, maar maar liefst 12 inch breed! Uiteraard zijn de banden ook enorm groot. Voor ligt er namelijk 285/30 R22 onder. Mocht je dat een enorme maat vinden, achter zijn ze nog (veel) breder: 335/25 R22.

Subtiel

Verder modificaties zijn subtiel gehouden, gelukkig. De auto is flink verlaagd, alhoewel er niet bij wordt vermeld hoe dat gedaan is. Daarnaast zijn veel details hoogglans zwart gemaakt, inclusief carbon-afwerking voor de achterspoiler, diffusor en splitter, onder andere. In motorisch opzicht is alles gelijk gebleven bij de Mercedes-AMG GT63 4-Door (‘X290 voor intimi). Met 585 pk en 800 Nm is die sterk zat natuurlijk.

Wel heel erg bijzonder is dat het een AMG GT63 is. Niet een ‘S’, maar een gewone GT63. Die kom je eigenlijk nooit tegen. Het prijsverschil tussen GT63 en GT63S is dermate klein, dat iedereen voor de ‘S’ gaat. Het is ongeveer een kleine 13 mille. Om een idee de te krijgen van 13 mille, daar heb je ook 1.600 kilo aardbeien voor. Behalve de eigenaar van dit witte exemplaar, die gaf het bedrag uit aan een setje hele dikke wielen.

De wielen zijn dermate dik en bijzonder, dat er zelfs een configurator is. Niet om te laten zien hoe het onder jouw auto staat, maar om de velg zelf te configureren.