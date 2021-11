Porsche Cayman GT4 RS Clubsport: GT3 Cup in kleiner jasje

Nog meer nieuws van Porsche? Ja, nog meer nieuws van Porsche, met dit keer de Cayman GT4 RS Clubsport.

Speelgoed voor iedereen die van racen houdt. Of als je als team gewoon op zoek bent naar een klant en klare auto. Dan heb je een goede aan de Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport. Net als de GT4 RS, is deze auto zojuist aan de wereld getoond in Los Angeles.

Er zijn echt wel weer een hoop dingen anders in vergelijking met de uitgaande Clubsport. Zo heeft Porsche ervoor gekozen om de PDK-transmissie in dit model zeven verzetten te geven in plaats van zes. Het zevende verzet is geen overdrive, maar eentje die je echt gaat gebruiken. Dat komt door een kortere overbrengingsverhouding in vergelijking met het vorige model.

De reden voor Porsche om wederom met een Clubsport te komen is simpel. De vraag neemt toe! In 2016 kwam de eerste Cayman GT4 Clubsport op basis van de 981. Daar verkocht het merk er 421 van. Toen kwam de opvolger in 2019, waar er ongeveer 500 van werden verkocht. Eens kijken of deze nieuwe Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport die verkopen gaat overtreffen..

De krachtbron is gelijk aan de motor in de 911 GT3 Cup. Dat betekent een 4.0-liter zescilinder met 500 pk. Net als de straatauto, gaat deze door tot 9.000 tpm. Het koppel ligt op 465 Nm. Verder is het chassis verbeterd voor betere rijeigenschappen op het circuit. Nieuw zijn onder andere schokdempers die in twee richtingen zijn te verstellen en verstelbare stabilisatorstangen voor en achter.

Nog meer in vergelijking met zijn voorganger is het gebruik van duurzaam composiet van natuurlijke vezels (NFRP). Dit is een mooi alternatief op veel duurder carbon. Het voordeel is dat in het geval van schade het materiaal veel goedkoper is om te vervangen dan met koolstofvezel. Onder andere de portieren, de achtervleugel, de voorklep, voorschermen en het stuur gemaakt van het materiaal.

Hou het circuit in 2022 in de gaten. De nieuwe Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport ga je vast en zeker tegenkomen bij diverse nationale en internationale raceseries.